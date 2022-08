PUTIN STA MALE O È QUELLO CHE SPERIAMO NOI OCCIDENTALI? LA SECONDA CHE HAI LETTO – C’È L’ENNESIMO VIDEO CHE DIMOSTREREBBE CHE “MAD VLAD” È GRAVEMENTE MALATO: UN FILMATO DELLA GIORNATA DELLA MARINA RUSSA IN CUI IL PRESIDENTE NON RIESCE A MUOVERE IL BRACCIO DESTRO – MA LO STATO DI SALUTE DELLO ZAR È DAVVERO COSÌ COMPROMESSO? L’ALTRO GIORNO IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, È STATO NETTO: “PUTIN MALATO? È FIN TROPPO IN SALUTE…” - VIDEO

1 - DAGONOTA

vladimr putin non muove il braccio destro

Putin sta male o è solo un wishful thinking dell’Occidente? C’è l’ennesimo video che dimostrerebbe che “Mad Vlad” è malato: alla Giornata della Marina Russa, il presidente russo è stato ripreso mentre non riusciva a muovere il braccio destro per scacciare le zanzare che lo stavano tormentando. Lo Zar usa solo il braccio sinistro mentre tiene l’altro praticamente immobile.

All’evento di San Pietroburgo, Putin ha firmato una nuova dottrina militare che definisce l’espansione della Nato e gli Stati Uniti la principale minaccia di Mosca, e delinea i confini del Paese, compresi l’Artico e il Mar Nero.

vladimir putin giornata della marina russa

Il canale Telegram che ha ipotizzato che Putin stia usando una controfigura suggerisce anche che lui e i suoi alleati abbiano in programma di evacuare la Russia se la sua invasione dell'Ucraina dovesse fallire. Secondo il canale Telegram General SVR, gestito da un ex ufficiale dei servizi segreti russi, Putin nella notte tra venerdì e sabato avrebbe avuto bisogno di cure urgenti dopo un attacco di vomito.

2 - PUTIN: "LA RUSSIA PROTEGGERÀ I CONFINI MARITTIMI CON OGNI MEZZO"

Da www.rainews.it

william burns

La Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi. È il presidente russo Vladimir Putin ad annunciarlo, e sceglie di farlo alla parata della Marina Militare a San Pietroburgo, come riferisce la Tass.

Dall’ex capitale imperiale, Putin ha elogiato lo zar Pietro il Grande per aver reso la Russia una grande potenza marittima ma in tutto il suo intervento non ha menzionato mai esplicitamente l’Ucraina.

Nonostante l’attacco di questa mattina al quartier generale della Flotta sul Mar Nero, in Crimea, Putin ha comunque partecipato alle celebrazioni per la Giornata della Marina.

vladimir putin giornata della marina russa 3

Il presidente russo ha anche annunciato che entro pochi mesi la Marina militare russa riceverà i nuovi sistemi missilistici ipersonici Tsirkon, definendoli “unici al mondo”.

“La fregata Ammiraglio Gorshkov sarà il primo vettore di missili ipersonici Tsirkon”, ha detto Putin, come riporta la Tass.

Si tratta di un potente missile da crociera ipersonico progettato per neutralizzare unità navali maggiori tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri.

vladimir putin giornata della marina russa 2

“La Marina sarà, così, in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decideranno violare la nostra sovranità e libertà”, è stato il monito del leader del Cremlino.

La nuova dottrina navale della Federazione russa delinea in modo chiaro i confini del Paese, compresi l’Artico e il Mar Nero. Lo ha spiegato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che la loro protezione “sarà assicurata con forza e con ogni mezzo”.

Durante le celebrazioni, Putin ha annunciato di aver firmato il decreto con cui ha approvato la nuova dottrina navale russa. Nel documento, ha detto, “abbiamo delineato in modo chiaro i confini e le zone degli interessi nazionali vitali della Russia, sia economici che strategici. Prima di tutto, si tratta delle nostre acque in Artico, quelle del Mar Nero, del Mare di Okhotsk e di Bering, lo stretto del Baltico e delle Curili”.

vladimir putin giornata della marina russa 1

Il leader del Cremlino ha poi ammonito che la Russia “garantirà la protezione di questi confini con fermezza e con tutti i mezzi”.

All’apertura dell’evento, Putin si è congratulato con i marinai. Quest’anno, oltre 40 navi da combattimento, imbarcazioni e sottomarini delle flotte russe del Nord, del Pacifico, del Baltico e del Mar Nero partecipano alla parata navale sul fiume Neva e nella rada di Kronshtadt.

sergei e ksenia shoigu con vladimir putin

3 - VLADIMIR PUTIN, L'INDISCREZIONE SULLA MALATTIA: “FORTE NAUSEA IMPROVVISA E INTERVENTO URGENTE”

Da www.iltempo.it

Vladimir Putin continua a non stare bene e ad avere problemi di salute. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio ha avuto bisogno di cure mediche urgenti: la rivelazione è del canale Telegram General SVR, che sostiene di essere gestito da un ex ufficiale dei servizi segreti russi.

i tremori di vladimir putin 2

All’una di notte - racconta la fonte da Mosca - il personale medico in servizio presso la residenza presidenziale è stato convocato d’urgenza per intervenire: Putin lamentava una forte nausea, che ha accusato all'improvviso. Venti minuti dopo è stata chiamata un'altra squadra di medici: i sanitari sono rimasti nella stanza del numero uno della Russia per tre ore e, dopo che le condizioni del presidente sono migliorate, hanno lasciato la camera.

In seno al Cremlino, riporta pure il Daily Mail, è stata presa la decisione che in alcuni eventi di questa settimana Putin "sarà sostituito da un sosia". La teoria di un sosia che spesso sostituisce Putin è stata sostenuta pure dal capo dell'intelligence militare dell’Ucraina, che ha ipotizzato che per il suo arrivo al vertice di Teheran possa essere stato utilizzato una "controfigura". Gli analisti ucraini hanno notato che si muoveva in modo insolitamente rapido ed era più vigile rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche.

sergei e ksenia shoigu con vladimir putin

Nelle settimane preceddenti il canale Generale SVR ha affermato che Putin soffre di una serie di gravi malattie, tra cui il cancro, il morbo di Parkinson e un disturbo schizo-affettivo. Non un bel quadro clinico per un leader alle prese con una guerra con un paese confinante.

i tremori di vladimir putin 3 ksenia shoigu