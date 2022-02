PUTIN TREMA! IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY FA FINTA DI NON AVERE PAURA E VALUTA L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE MARZIALE NEL DONBASS: “DALLA RUSSIA UNA VIOLAZIONE DELLA SOVRANITÀ. NON CEDEREMO NIENTE, NON ABBIAMO PAURA”. MA ALLORA PERCHÉ NON HA RISPOSTO SUBITO ALL’OPERAZIONE DI “PEACEKEEPING” (ORA SI CHIAMA COSÌ) DELLO “ZAR VLAD”? - SECONDO KIEV SONO STATI GIÀ UCCISI DUE SOLDATI UCRAINI, E MOSCA STAREBBE CREANDO “LISTE DI PERSONE IDENTIFICATE PER ESSERE UCCISE - BORIS JOHNSON: “OGGI PRIMA RAFFICA DI SANZIONI” - VIDEO

1 - CRISI UCRAINA, ZELENSKY: «LA RUSSIA VIOLA LA NOSTRA SOVRANITÀ E INTEGRITÀ. NON CEDEREMO NIENTE A NESSUNO»

(LaPresse) - Le azioni della Russia sono una "violazione della sovranità e dell'integrità territoriale" dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy in un discorso ai cittadini nella notte, dopo l'annuncio di Putin del riconoscimento delle repubbliche separatiste, autoproclamate, di Donetsk e Lugansk. "Non abbiamo paura di niente e di nessuno, non dobbiamo niente a nessuno, non daremo via niente a nessuno" ha detto ancora Zelensky.

2 - UCRAINA, "ZELENSKY VUOLE INTRODURRE LEGGE MARZIALE NEL DONBASS"

Estratto da www.adnkronos.com

Crisi Ucraina-Russia, nel suo colloquio con Joe Biden, il presidente ucraino Volodimyr Zelensky avrebbe discusso della sua volontà di introdurre la legge marziale nelle regioni di Donetsk e Luhansk. La replica del presidente Usa sarebbe stata un invito a risolvere la questione con gli strumenti della diplomazia. Lo riferiscono i media ucraini citando l'ufficio di Presidenza di Zelensky.

(…) Joe Biden ha aggiornato Volodymyr Zelensky della “risposta degli Stati Uniti, tra cui la nostra intenzione di imporre sanzioni”, ha riferito la Casa Bianca, dando conto della telefonata durante la quale Biden “ha fortemente condannato la decisione del presidente Putin di riconoscere l’indipendenza” di Luhansk e Donetsk. Il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti “risponderanno in modo rapido e deciso, di pari passo con gli alleati e i partner a ulteriori aggressioni all’Ucraina”.

Intanto il previsto discorso di Zelensky alla nazione non avrà luogo oggi. Lo riferiscono fonti della Presidenza ucraina citate dai media locali. Secondo altre fonti, la posizione ufficiale di Kiev verrà espressa nelle prossime 24-48 ore.

3 - JOHNSON, PUTIN VUOLE INVADERE UCRAINA, RAFFICA DI SANZIONI

(ANSA) - La "prima raffica di sanzioni economiche britanniche contro la Russia" sarà resa nota oggi. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, avvertendo che Vladimir Putin è deciso a "un'invasione su vasta scala dell'Ucraina". Lo riportano i media internazionali.

4 - UCRAINA: LPR, IERI OLTRE 60 VIOLAZIONI DEL CESSATE IL FUOCO

(ANSA) - Oltre 60 violazioni del cessate il fuoco sono state segnalate ieri nell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (LPR): lo ha reso noto oggi la missione della LPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax.

5 - UCRAINA: LPR, OGGI 5 ATTACCHI DA FORZE ARMATE KIEV

(ANSA) - Le forze armate ucraine hanno sferrato cinque attacchi contro il territorio dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (LPR) nelle prime ore di oggi: lo rende noto in un comunicato la missione della LPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC).

Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. "Sono state registrate cinque violazioni del cessate il fuoco", ha affermato la missione LPR. Gli attacchi, ha precisato la missione, hanno preso di mira le località di Donetskiy, Zolote-5, Sokylniki e Nizhne Lozove e sono stati eseguiti cpn armi di artiglieria da 122 mm e mortai da 82 mm e 120 mm. Sono in corso le verifiche di notizie di vittime e danni, ha aggiunto.

6 - UCRAINA:RUSSIA A ONU,RESTIAMO APERTI A SOLUZIONE DIPLOMATICA

(ANSA) - Sembra che alcuni colleghi del Consiglio di Sicurezza siano "pronti a seppellire" gli accordi di Minsk. "Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo nuovo bagno di sangue" nel Donbass. Lo ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. Mosca è presidente di turno del Consiglio.

7 - UCRAINA A ONU,IMPEGNO A DIPLOMAZIA MA CONFINI NON CAMBIANO

(ANSA) - "Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non daremo via niente a nessuno. Non è febbraio 2014", quando la Russia invase la Crimea, "ma è febbraio 2022". Lo ha detto l'ambasciatore ucraino all'Onu, Sergiy Kyslytsya, parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. Kyslytsya ha quindi precisato che i confini dell'Ucraina "non cambieranno".

8 - UCRAINA: PARLAMENTO LUGANSK APPROVA ACCORDO CON RUSSIA

(ANSA) - Il Parlamento della Repubblica popolare di Lugansk ha ratificato oggi l'accordo di amicizia, cooperazione e mutuo soccorso con la Russia: lo riporta un giornalista dell'agenzia russa Tass presente alla sessione. La ratifica è stata approvata all'unanimità da 46 legislatori sui 46 presenti alla speciale sessione plenaria. La prima lettura è stata subito seguita dalla seconda ed ultima lettura.

9 - UCRAINA: KIEV, DUE SOLDATI UCCISI NELLA NOTTE

(ANSA) - Due soldati ucraini sono stati uccisi da bombardamenti la notte scorsa e altri 12 sono rimasti feriti: lo ha reso noto la Joint Forces Operation del ministero della Difesa ucraino in un rapporto pubblicato questa mattina. Lo riporta il Guardian. Il documento sottolinea che l'Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte delle forze appoggiate dalla Russia, 64 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk.

10 - ALL'ONU L'ULTIMO ATTO DI ACCUSA CONTRO MOSCA: «HANNO LISTE DI UCRAINI DA UCCIDERE O INTERNARE»

Estratto dell’articolo di Daniel Mosseri per "il Giornale"

La possibile invasione russa dell'Ucraina comporterà «una potenziale catastrofe per i diritti umani in quel paese». L'allarme è contenuto in una lettera che l'ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite a Ginevra, Bathsheba Nell Crocker, ha inviato all'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet.

(…) E, «sulla base di informazioni inquietanti ottenute di recente», spiega come Mosca avrebbe già pianificato nuove violazioni da compiere dopo l'invasione del paese.

«Con questi atti (…) si prenderebbero di mira coloro che si oppongono alle azioni russe, compresi i dissidenti russi e bielorussi in esilio, giornalisti e attivisti anti-corruzione, e popolazioni vulnerabili come le minoranze religiose ed etniche e le persone Lgbtqi+».

(…) Le forze russe starebbero «creando liste di ucraini identificati per essere uccisi o mandati nei campi dopo un'occupazione militare. Abbiamo anche informazioni credibili che le forze russe probabilmente useranno misure letali per disperdere le proteste pacifiche».

(…) La notizia fa curiosamente il paio con la ripresa nelle stesse ore del processo contro l'oppositore russo Aleksei Navalny all'interno della colonia penale di Pokrov, nell'oblast di Vladimir a circa 150 km a est di Mosca.

Accusato di appropriazione indebita, il leader del partito Russia del Futuro è stato arrestato al suo rientro in patria a gennaio del 2021. Navalny aveva lasciato la Russia l'agosto precedente a seguito di un avvelenamento con l'agente nervino Novichok (già utilizzato da presunti sicari russi per avvelenare l'ex spia russa Sergej Skripal nel 2018 in Gran Bretagna).

Navalny aveva trovato rifugio in Germania ed era stato a lungo ricoverato in rianimazione a Berlino, dove era arrivato dalla Siberia in punto di morte. Già nel 2019 la capitale tedesca era stata teatro di un fatto di sangue attribuito a emissari del Cremlino.

Il 23 agosto di quell'anno, il 40enne ceceno Zelimkhan Khangoshvili, nemico giurato di Putin, fu assassinato al Tiergarten, centralissimo parco fra lo zoo della capitale e la Porta di Brandeburgo. L'uomo arrestato per l'omicidio, la spia russa Vadim Krasikov, era entrato in Germania con documenti falsi forniti dal ministero degli Interni di Mosca. L'ambasciata russa in Germania ha definito la recente condanna di Krasikov all'ergastolo «una sentenza politica».

