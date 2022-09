CIAK, MI GIRA! - MAGARI ANCHE LA VITTORIA SCHIACCIANTE DELLA RIEDIZIONE DI “AVATAR” QUESTO WEEKEND E IL TRIONFALISMO TOLKENIANO DI PINO INSEGNO NEL PRESENTARE GIORGIA MELONI, CI AVREBBERO DOVUTO FAR CAPIRE QUALCOSA RISPETTO ALL’INERZIA DEL CINEMA E ALLA SUA SCARSA CONNESSIONE COL PUBBLICO PIÙ VASTO CHE NON VIVE NEL CENTRO DI ROMA O DI MILANO - PERCHÉ VEDERE I TORMENTI DI BRAIBANTI DI UNA STORIA DI SESSANT’ANNI FA O DELLA BAMBINA CHE SI SENTE MASCHIO E SOGNA RAFFAELLA CARRÀ? QUELLO È CINEMA PER RICCHI BORGHESI DECADENTI… - VIDEO