FACEBOOK INSTAGRAM RUSSIA PUTIN
Manifestanti arrestati a Mosca 5
Manifestanti arrestati a Mosca 4
Manifestanti arrestati a Mosca 2
PUTINATE - DOPO AVER RISTRETTO L'ACCESSO, LO ZAR VLAD SPEGNE DEFINITIVAMENTE FACEBOOK E INSTAGRAM: "NON OSCURANO I MESSAGGI DI ODIO CONTRO DI NOI" - APERTA UN'INCHIESTA PENALE CONTRO LA SOCIETA' DI ZUCKERBERG E PRESENTATA UNA DENUNCIA PER INSERIRLA NELLA LISTA DELLE ASSOCIAZIONI ESTREMISTRE - A FARNE LE SPESE SONO I CITTADINI RUSSI, CHE SCIVOLANO VERSO UN MEDIOEVO DIGITALE E MEDIATICO...-
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA A 82 ANNI IL MAESTRO DEL GIALLO ALL’ITALIANA, BIAGIO PROIETTI, AUTORE, REGISTA, MA SOPRATTUTTO IDEATORE E SCENEGGIATORE DI INCREDIBILI SUCCESSI COME “DOV’È ANNA?”, CHE EBBE PICCHI D’ASCOLTO, PER L’ULTIMA ATTESISSIMA PUNTATA, DI 28 MILIONI DI SPETTATORI. RECORD ANCORA IMBATTUTO – LE COMMEDIE GIOVANILI E L’ULTIMO FILM FANTASCIENTIFICO
I RUSSI SONO A 25 CHILOMETRI DA KIEV. ZELENSKY: POSSONO PRENDERE LA CAPITALE SOLO SE LA RADONO AL SUOLO – IL PRESIDENTE UCRAINO PARLA DI "ATTEGGIAMENTO DIVERSO DA PARTE DI MOSCA" NEGLI ULTIMI NEGOZIATI. MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI KULEBA SI MOSTRA SCETTICO SULLA POSSIBILITÀ DI UN ACCORDO CON LA RUSSIA. “C’È POCO SPAZIO PER LA DIPLOMAZIA NELLA TESTA DI PUTIN” - SECONDO L’ONU DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA SONO RIMASTI UCCISI 579 CIVILI, TRA CUI 42 BAMBINI, 1.002 FERITI E 2,5 MILIONI DI PROFUGHI
BOLLORÉ A CHI HA VENDUTO LA QUOTA DEL 2% CHE POSSEDEVA IN MEDIOBANCA? A CALTAGIRONE? A DEL VECCHIO? AH, SAPERLO... – IL FINANZIARE BRETONE ORA GUARDA ALLA FRANCIA. VOCI DI UN INTERESSE PER LA HOLDING DASSAULT CHE CONTROLLA IL QUOTIDIANO “LE FIGARO”.
JUVE INARRESTABILE: VINCE ANCHE SENZA VLAHOVIC - DOPPIO MORATA, SCZCESNY PARA-RIGORI E SAMP BATTUTA 1-3 – ALLEGRI, CHE HA RINUNCIATO IN PARTENZA A VLAHOVIC OLTRE AGLI 8 ASSENTI, NON SOLO RESTA IMBATTUTO NEL 2022, MA INFILA ANCHE IL QUINDICESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO. ORA E’ A MENO 1 DAL NAPOLI E A MENO 2 DALL’INTER...
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN NUOVO STUDIO HA ANALIZZATO I TUMORI INSORTI NEGLI ULTIMI ANNI E HA SCOPERTO CHE UNO SU 25 E' STATO PROVOCATO DA UN USO ECCESSIVO DI ALCOL - TRA GLI ORGANI PIU' COLPITI CI SONO L'ESOFAGO, IL FEGATO E IL SENO - L'INCIDENZA DEL CANCRO LEGATO AL BERE CAMBIA A SECONDA DEL PAESE: IN MONGOLIA E' DI UNO SU DIECI, IN KUWAIT, DOVE GLI ALCOLICI SONO VIETATI, E' BASSISSIMA - SECONDO I MEDICI PER NON RISCHIARE BISOGNA BERE NON PIU' DI...