6 dic 2019 18:00

UN PUZZONE NELLO SPAZIO – LA SOCIETÀ "SENT INTO SPACE" HA LANCIATO NELLO SPAZIO UN PUPAZZETTO DI TRUMP, IN SEGNO DI PROTESTA CONTRO LA VISITA DEL PRESIDENTE NEL REGNO UNITO – IL BAMBOLOTTO, CHE RAFFIGURA DONALD CON TELEFONO IN MANO E PANNOLINO, È STATO POSIZIONATO SU UN PALLONE AEROSTATICO E AVEVA UNA TELECAMERA PER MONITORARE IL VIAGGIO… - VIDEO