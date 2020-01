QASSEM VOSTRI – ALMENO 35 PERSONE SONO MORTE NELLA CALCA DURANTE LA CERIMONIA DI SEPOLTURA DEL GENERALE IRANIANO SOLEIMANI – IL PENTAGONO FA RETROMARCIA SULL’EVENTUALITÀ DI COLPIRE I SITI CULTURALI IRANIANI, MINACCIATA DA TRUMP, CHE SAREBBE CONSIDERATO UN CRIMINE DI GUERRA – KHAMENEI DICE ADDIO ALLA FAMOSA STRATEGIA “ASIMMETRICA”: DOPO AVER ARMATO PER ANNI I TERRORISTI DI HAMAS E HEZBOLLAH ORA VUOLE CHE LA RAPPRESAGLIA SIA COMPIUTA DIRETTAMENTE DALLE FORZE IRANIANE – VIDEO

Da www.repubblica.it

calca per i funerali di qassem soleimani a kerman 2

donald trump

Gli Stati Uniti fanno retromarcia sulla possibilità di prendere di mira i siti culturali iraniani. O almeno così dice il segretario alla Difesa, Mark Esper, smentendo di fatto le frasi del presidente che avevano fatto preoccupare anche l'Unesco. Esper ha aggiunto che "gli Usa rispetteranno le leggi dei conflitti armati". La minaccia era arrivata direttamente da un tweet del presidente Trump, in cui annunciava che gli Stati Uniti erano pronti a colpire 52 obiettivi in Iran, compresi alcuni siti di rilevanza culturale.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

mark esper

funerali qassem soleimani a kerman 13

Minaccia rilanciata anche ieri, dopo le polemiche generate dal tweet: "A loro è consentito uccidere, torturare e mutilare la nostra gente e a noi non è consentito toccare i loro siti culturali? Non funziona così". Anche il segretario di Stato Mike Pompeo si era affrettato a dire che gli Usa rispetterano le norme sui conflitti.

funerali qassem soleimani a kerman 12

Prendere di mira siti culturali è infatti un crimine di guerra in base alla Convenzione dell'Aia per la protezione dei siti culturali, del 1954. In Iran ci sono una ventina di siti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Fra questi le antiche rovine di Persepoli, la grande moschea di Isfahan e il palazzo del Golestan a Teheran, dove nel 1967 fu incoronato l'ultimo scià a governare l'Iran.

una foto di trump bruciata a kerman

Khamenei: "Rappresaglie siano compiute dalle forze iraniane"

qassem soleimani 1

Staccandosi dalla usuale tattica di nascondersi dietro le azioni degli alleati coltivati nella regione, la Guida suprema iraniana Ali Khamenei vuole che qualsiasi rappresaglia per l'uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani da parte degli Usa sia un attacco diretto e proporzionato contro interessi americani eseguito apertamente dalle forze iraniane. Lo scrive il New York Times citando tre fonti iraniane presenti ad un incontro del Consiglio per la sicurezza nazionale dove Khameni ha dettato la linea.

La sepoltura di Qassam Soleimani

MARK ESPER PENTAGONO

Un'enorme folla si è radunata a Kerman per la sepoltura del generale Qassam Soleimani, la cui salma è arrivata verso le otto di mattina (ora iraniana) nella cittadina dell'Iran sudoccidentale. Gli abitanti di Kerman sono arrivati in massa nel centro della città natale del generale Soleimani, dove oggi è prevista la sepoltura. La mobilitazione appare delle stesse dimensioni di quelle organizzate domenica e lunedì a Teheran. Intanto sono almeno 35 le persone che hanno perso la vita e altre 48 quelle rimaste ferite nella calca durante la cerimonia per la sepoltura.

manifestazioni a teheran ayatollah in lacrime per soleimani

funerali qassem soleimani a kerman 9 funerali qassem soleimani a kerman 8 corteo funebre per qassem soleimani 8 proteste in iran contro gli usa il tweet di donald trump sulla morte di qassem soleimani soldi nelle tasche di qassem soleimani trump soleimani proteste in iran contro gli usa 1 donald trump qassem soleimani proteste in iran contro gli usa 3 proteste in iran contro gli usa 2 qassem soleimani donald trump con il leader repubblicano della camera kevin mccarthy la notte del raid contro soleimani trump soleimani SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN SOLEIMANI PROTESTE TEHERAN ALI KHAMENEI IN VISITA ALLA FAMIGLIA DI QASSEM SOLEIMANI l'auto distrutta di Soleimani l'uccisione di Soleimani Soleimani quello che resta di Soleimani ali khamenei in visita alla famiglia di qassem soleimani bandiere di usa e israele bruciate in pakistan hezbollah in piazza dopo la morte di soleimani iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani iraniani in piazza a teheran dopo la morte di soleimani 1 militari americani a baghdad militari americani a baghdad 1 ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani PAOLA FERRARI E IL RAID CONTRO QASSEM SOLEIMANI ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 1 ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani 2 abu mahdi al muhandis corteo funebre per qassem soleimani 3 corteo funebre per qassem soleimani bandiere israeliane e americane in fiamme ai funerali di soleimani corteo funebre per qassem soleimani 4 corteo funebre per qassem soleimani 5 corteo funebre per qassem soleimani 7 corteo funebre per qassem soleimani 6 esmail qaani successore di soleimani funerali qassem soleimani a kerman 7 funerali qassem soleimani a kerman 6 funerali qassem soleimani a kerman 5 funerali qassem soleimani a kerman 4 funerali qassem soleimani a kerman hassan rohani va a trovare le figlie di soleimani donne iraniane piangono la morte di qassem soleimani corteo funebre di qassem soleimani ali khamenei sulla tomba di qassem soleimani i funerali di soleimani a teheran i funerali di soleimani le tombe di soleimani e al muhanis negli aerei di linea diretti a teheran theran gremita di folla per i funerali di soleimani trump impiccato ai funerali di soleimani funerali qassem soleimani a kerman 1 calca per i funerali di qassem soleimani a kerman funerali qassem soleimani a kerman 2 funerali qassem soleimani a kerman 3 zeinap soleimani figlia del generale LA FOLLA PER I FUNERALI DI QASSEM SOLEIMANI funerali qassem soleimani a kerman 11 funerali qassem soleimani a kerman 10 calca per i funerali di qassem soleimani a kerman 1