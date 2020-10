QUA DI DURO NON CI SARÀ SOLO L’INVERNO – MEDIASET CORRE AI RIPARI E PREPARA UN PROGRAMMINO PER SCALDARE LE NOTTI DEGLI ITALIANI COSTRETTI AL COPRIFUOCO: DAL 2 NOVEMBRE IL CANALE CINE34 ALLESTISCE LA RASSEGNA PECORECCIA CON PELLICOLE EROTICHE DAL LUNEDÌ A GIOVEDÌ IN SECONDA SERATA – DA “EMMANUELLE NERA” ALL’INDIMENTICABILE MOANA POZZI FINO A…

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

Gli amici di Mediaset l'hanno capito: tra un po' saremo tutti chiusi in casa o per un nuovo lockdown, o per paura di beccarci il dannato virus, o perché tanto non c' è nulla da fare: cinema, teatri, ristoranti sono chiusi, le palestre pure, e tra un po' ci sarà anche un freddo cane.

Mezza popolazione dei conduttori televisivi ormai presenta da remoto (ieri anche Carlo Conti è risultato positivo e sarà collegato dal suo appartamento per Tale e quale Show) perché contagiati o perché nel loro entourage qualcuno si è infettato (Myrta Merlino, Lilli Gruber, per fare due esempi su La7), alla faccia di chi dice che da casa non si può fare tutto.

eros in tv Sarà un inverno durissimo. Mediaset corre ai ripari e prepara un programmino coi fiocchi per stare chiusi in casa davanti allo schermo. Dal 2 novembre, il canale dedicato al cinema italiano Cine34 allestisce la rassegna pecoreccia Prima di mezzanotte.

Visto che pure il principe dell' hard italiano Rocco Siffredi e famiglia sono risultati positivi, ci si accontenta con pellicole dall' erotismo più soft, film all' insegna dell'eros, in onda dal lunedì a giovedì, in seconda serata.

Spicca tra tutti la serie di Emmanuelle Nera.

Si tratta di un film del 1975, diretto da Albert Thomas (pseudonimo di Adalberto Albertini) ispirato alla Emmanuelle francese.

L' opera lanciò definitivamente l' attrice indonesiana Laura Gemser, alla sua seconda pellicola italiana dopo Amore libero - Free Love, diretto da Pier Ludovico Pavoni nel 1974. L' attrice fu accreditata nei titoli di testa del film e sui flani pubblicitari con il nome Emanuelle.

Sul set la Gemser conobbe Gabriele Tinti, che divenne in seguito suo marito.

Uscì in Italia in versione softcore, ma per le versioni estere furono aggiunte sequenze hard, non girate dalla Gemser ma da una sua controfigura. La versione con inserti hardcore verrà distribuita in Italia in dvd solo negli anni 2000.

Non mancheranno le pellicole di Joe D' Amato, pseudonimo di Aristide Massaccesi, generalmente considerato il regista italiano più prolifico di sempre, con quasi 200 film diretti, prodotti e fotografati (comprese Emmanuelle e gli ultimi cannibali e La via della prostituzione).

Ci saranno anche film interpretati da ex attrici di film a luci rosse (Marina Lotar, Valentine Demy, l' indimenticabile Moana Pozzi) e da icone dello spettacolo: Monica Guerritore, Laura Antonelli, Alba Parietti, Valeria Marini, Serena Grandi. Sarà divertente ammirare le star della nostra cultura pop quando erano giovani attrici alle prime armi...

il servizio delle iene Il 16 e 17 novembre, due prime visioni assolute: L'amica di Sonia e Cameriera senza malizia. E con questo, il programmino invernale è completo.

Il tema della fruizione di contenuti scabrosi, però, si presta anche ad alcune considerazioni serie. Ce le propone, ad esempio, l' inviata delle Iene Nina Palmieri nella puntata di stasera su Italia 1.

Steve e Danika Mori, due porno attori, conosciuti anche grazie ai milioni di visualizzazioni attraverso i loro video, parlano dei ragazzi, anche giovanissimi, che guardano sistematicamente i porno e sottolineano che un' educazione sessuale adeguata potrebbe modificare l' uso facilitato e incontrollato delle piattaforme hard. C' è molto di cui riflettere.

