UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA DIMOSTRA CHE QUANDO SI PARLA DI RIAPERTURE COME TI MUOVI FAI DANNO - PER I RICERCATORI CI SONO TRE SCENARI POSSIBILI NEGLI USA: SE GLI STATI CONTINUANO CON IL LOCKDOWN A LIVELLO NAZIONALE CI SARANNO CIRCA 117 MILA DECESSI PER COVID-19 E 18,6 MILIONI DI POSTI DI LAVORO PERSI – MA SE SI RIAPRE COMPLETAMENTE SARÀ UN'ECATOMBE…

I governatori americani devono riflettere molto prima di riaprire i loro stati: se dovesse succedere troppo rapidamente, infatti, potrebbe esserci un’ecatombe secondo uno studio della Wharton School dell'Università della Pennsylvania.

Se gli stati continuano con il lockdown, il modello prevede, a livello nazionale, circa 117.000 decessi per COVID-19 dal 1 maggio alla fine di giugno e 18,6 milioni di posti di lavoro persi.

Una riapertura parziale comporterebbe ulteriori 162mila decessi e 14 milioni di posti di lavoro persi.

Ma se tutti gli stati dovessero riaprire completamente si stima che alla fine di giugno si conterebbero quasi 350.000 morti COVID-19, ma ci sarebbero soltanto 500mila posti di lavoro persi.

«I costi economici sono stati enormi e stiamo soffrendo a causa di queste politiche - ha affermato Alex Arnon, analista senior presso The Penn Wharton Budget Model - Che valore diamo alla vita rispetto all’economia è una decisione da prendere democraticamente attraverso i nostri politici».

