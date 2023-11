QUAL È LA STRATEGIA DI HARRY E DI MEGHAN? IL LORO BIOGRAFO OMID SCOBIE, DOPO AVER AVUTO ACCESSO ALLA CORRISPONDENZA DELL’EX ATTRICE, HA PUBBLICATO UN LIBRO IN CUI VIENE RIVELATO CHE RE CARLO E KATE MIDDLETON SONO I RAZZISTI A CORTE – MA QUALCHE MESE FA HARRY HA FATTO MARCIA INDIETRO SULL’INTERVISTA A OPRAH WINFREY, NEGANDO DI AVER BOLLATO I FAMILIARI COME RAZZISTI – NON SARA' CHE I DUE, PER USCIRNE PULITI, USANO SCOBIE PER UN REGOLAMENTO DI CONTI?

1. IL GIALLO DI MEGHAN E DEI DUE REALI RAZZISTI, SVELATI DALL’EDIZIONE OLANDESE DI «ENDGAME» (SUBITO RITIRATO)

principe harry e meghan markle

È il caso che in queste ore scuote la Gran Bretagna: uno dei più controversi giornalisti inglesi ha fatto in tv i nomi dei due reali accusati di razzismo da Meghan, dopo che le identità erano state misteriosamente rivelate nell’edizione olandese di Endgame, il libro appena pubblicato da Omid Scobie, considerato il «portavoce ufficioso» della duchessa di Sussex. Come quei nomi siano finiti nell’edizione del volume uscita in Olanda, resta un mistero. […]

L’editore olandese è stato costretto a ritirare in tutta fretta le copie dalle librerie e mandarle al macero: […] Scobie si è giustificato parlando di un «errore di traduzione», ma è una scusa che appare inverosimile: come possono due nomi spuntare dal nulla? Una ipotesi è che gli olandesi abbiano ricevuto una prima bozza del libro, contenente i due nomi incriminati, e si siano poi dimenticati di emendarla: cosa che contraddirebbe l’affermazione di Scobie, secondo cui lui non avrebbe mai messo nero su bianco le identità dei due reali.

piers morgan

Ma ieri sera c’è stato il colpo di scena: Piers Morgan, il celebre e discusso giornalista che ora conduce il suo programma su Talk Tv, il canale della destra, ha rotto l’embargo che finora era stato rispettato da tutti i media britannici.

[…] Buckingham Palace in questo momento sta «considerando tutte le opzioni», non escluse dunque quelle legali. In Endgame si riferisce che i presunti commenti razzisti siano stati discussi in uno scambio di lettere fra Meghan e Carlo ed è lì che vengono fatti i nomi: ma Scobie può avere avuto accesso a quella corrispondenza solo tramite la duchessa di Sussex. È per questo che stamattina i tabloid inglesi parlano di una «vendetta» di Meghan, che sarebbe all’origine di questo caso.

il libro endgame di omid scobie

C’è da dire però che, dopo l’intervista a Oprah Winfrey, Harry e Meghan non erano più tornati a sollevare la questione del presunto razzismo della famiglia reale: anzi il principe, durante la promozione del suo libro di memorie, aveva sostenuto che loro non avevano mai avuto intenzione di accusare i Windsor di razzismo. Come disse la regina Elisabetta reagendo alle accuse, «i ricordi possono variare».

2. HARRY FA RETROMARCIA SULLE ACCUSE DI RAZZISMO

Clamorosamente Harry fa retromarcia sull’accusa di razzismo lanciata da Oprah Winfrey, quando aveva raccontato che un membro della famiglia aveva chiesto notizie sul colore della pelle di Archie: “Meghan ed io non abbiamo mai parlato di razzismo. Si tratta di pregiudizi inconsci, che avevo anche io. Quando te li fanno notare, devi imparare a non ripeterli”. E poi difende l’anziana Lady Susan Hussey, cacciata da Palazzo perché accusata di essere stata razzista nei confronti di una donna di colore ospite a Buckingham Palace: “Non voleva offendere nessuno. Meghan ed io le vogliano bene”.

meghan markle con archie

3. MEGHAN: "A BUCKINGHAM PALACE PREOCCUPATI DEL COLORE DELLA PELLE DI ARCHIE"

A Buckingham Palace, quando Meghan, la moglie di origine afroamericana del principe Harry, era incinta c’era chi si chiedeva con preoccupazione quanto sarebbe stata scura la pelle del nascituro, il piccolo Archie. Lo ha raccontato Meghan, la duchessa di Sussex, nell’intervista ad Oprah Winfrey […]

omid scobie

Meghan ha raccontato di aver avuto pensieri “metodici” di suicidio, il principe che i rapporti con il padre divennero ad un certo punto così difficili che Carlo smise di rispondergli, la coppia ha anche accusato velatamente il Palazzo di razzismo. Harry ha detto che “fa male” il fatto che la sua Famiglia non si sia pronunciata contro gli articoli “con sfumature colonialistiche” scritti dai tabloid su sua moglie. [...]

il libro endgame di omid scobie

[…] La duchessa ha raccontato che, quando era incinta di Archie, un membro della famiglia (di cui non ha voluto fare il nome) sollevò “con Harry” il tema della pelle del nascituro: c’erano “preoccupazioni e conversazioni su quanto scura potesse essere la sua pelle quando era nato”.

harry e meghan con oprah omid scobie

harry e meghan alla royal albert hall nel 2019