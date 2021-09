QUALCHE VOLTA L’OSSESSIONE DELL’ETERNA PERFEZIONE FINISCE MALE – LINDA EVANGELISTA HA RIVELATO DI VIVERE DA RECLUSA DA CINQUE ANNI DOPO ESSERSI SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO DI CRIOLIPOSI CHE LE HA AUMENTATO LA MASSA LIPIDICA, AL POSTO DI RIDURLA: “NON HA DISTRUTTO SOLO IL MIO LAVORO, MA MI HA GETTATO IN UNA LUNGA DEPRESSIONE, NELL'ABISSO DELL'ODIO DI SÉ. VOGLIO LIBERARMI DELLA VERGOGNA” – LE EX SUPER TOP MODEL LE PORGONO I FAZZOLETTINI, MA...

Francesca Pierantozzi per "il Messaggero"

Linda Evangelista oggi

La foto del profilo è quella degli anni '90, quando con Naomi Campbell e Christy Turlington erano la Trinità. Ma le parole che Linda Evangelista ha pubblicato ieri su Instagram raccontano un'altra storia, un'altra fotografia: «Oggi faccio un importante passo avanti per riparare un errore di cui sono stata vittima e che ho tenuto solo per me per oltre cinque anni». «Sono sfigurata, irrimediabilmente» scrive Linda, 56 anni, in una confessione siglata da due hashtag : #thetruth, la verità e #mystory, la mia storia.

IRRICONOSCIBILE La storia è quella di un intervento di chirurgia estetica andato male, una crioliposi che ha provocato una iperplasia adiposa paradossale: la tecnica che promette una riduzione localizzata del grasso grazie al freddo ha in realtà avuto l'effetto opposto, aumentando la massa lipidica. «Sono irriconoscibile», scrive Linda confessando ai suoi follower «ecco perché non lavoravo più, mentre le carriere delle mie coetanee prosperavano».

Linda Evangelista

Linda racconta tutto: che non era stata informata dei possibili effetti collaterali, che farà causa contro la società che commercializza il trattamento, che ha vissuto barricata in casa, perché quello che è successo «non ha distrutto soltanto il mio lavoro, ma mi ha gettato in una lunga depressione, profonda tristezza, nell'abisso dell'odio di sé.

Linda Evangelista nel 2016

Voglio liberarmi della vergogna, rendere pubblica la mia storia, sono talmente stanca di vivere così: vorrei poter uscire fuori a testa alta, anche se non troverò mai più il fisico di prima». Prima era quando la chiamavano il camaleonte, perché cambiava colore e taglio di capelli in un baleno, carré, caschetto, bruna, bionda, sempre bellissima, con un sorriso diventato il simbolo di un'epoca.

Linda Evangelista oggi 2

Gli oltre 900 mila follower che hanno continuato a seguirla nonostante vivesse «come una reclusa» hanno reagito, subito: cuori e dichiarazioni di amicizia da parte di migliaia di anonimi, ma anche gli amici vip e le colleghe del passato. Cindy Crawford ha esaltato «la forza e la tua vera essenza che saranno per sempre riconosciute e considerate un'icona. Brava».

E poi Naomi, Marc Jacobs, Gwyneth Paltrow. «Sono scoppiata a piangere leggendo questo post scrive Helena Christensen E' talmente importate e bello quando qualcuno riesce a uscire dall'ombra per essere onesto e sincero. Grazie per essere bella dentro e fuori». E lo stilista Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino: «Sei e sarai sempre un top model e adesso puoi aggiungere anche un modello di coraggio al tuo magnifico curriculum. Ti voglio bene».

Linda Evangelista nel 2015

CONTRO L'EX MARITO Linda ha rotto l'autoimposta clausura due anni fa, sostenendo le donne che hanno accusato di violenze e aggressioni sessuali il suo ex marito, l'ex direttore dell'agenzia Elite Gérard Marie. «Credo che dicano la verità, mi spezza il cuore, perché sono ferite che forse non guariranno mai. Ammiro il loro coraggio e la loro forza di denunciare», affermava. Canadese, Linda Evangelista si è fatta notare per la bellezza travolgente a 16 anni, al concorso di miss Niagara Falls, che non vinse.

Linda Evangelista oggi 3

Nonostante le offerte delle più grandi agenzie completò gli studi prima di volare a New York, e ottenere, nel 1987, la prima copertina di Vogue. Diventa, con Naomi, Claudia, Carla e le altre, il volto e il corpo di un'epoca. «Ti ho sempre visto come una donna bellissima ma soprattutto come un essere che ha una grande luce interiore le ha scritto ieri lo stilista Brandon Maxwell Anche nei tuoi momenti più bui, non dimenticare la luce che hai saputo dare agli altri».

