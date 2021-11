8 nov 2021 11:27

QUALCOSA NON TORNA - CI SONO ANCORA MOLTI PUNTI DA CHIARIRE SUL DELITTO DI HALLOWEEN A TORINO: L’ARMA CHE LUIGI OSTE AVREBBE USATO PER UCCIDERE MASSIMO MELIS NON È STATA ANCORA TROVATA. NON CI SONO IMMAGINI DELL’AGGUATO, SOLO UNA SEQUENZA CHE COLLOCHEREBBE IL PRESUNTO ASSASSINO NELLE VICINANZE DI VIA GOTTARDO, DOVE È AVVENUTO L'OMICIDIO. MA LUI ABITA E LAVORA IN ZONA. MELIS È STATO AMMAZZATO INTORNO ALLE 21. ED È PROPRIO INTORNO ALLE 21 CHE OSTE…