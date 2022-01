30 gen 2022 18:36

QUALCOSA NON TORNA SULLA MORTE DI MATTIA MINGARELLI - IL TRENTENNE FU TROVATO SENZA VITA IN UN BOSCO IN VALMALENCO ALLA VIGILIA DEL NATALE 2018 MENTRE ERA IN VACANZA IN BAITA, ORA LA SORELLA CHIEDE ALLA PROCURA DI NON CHIUDERE IL CASO: “NON ARCHIVIATE, NON FU UN INCIDENTE. NON SIAMO NOI A DIRE CHE NON PUÒ ESSERE CADUTO DA SOLO NEL BOSCO, RIMANENDO LÌ PER 17 GIORNI SENZA ESSERE TROVATO DA CHI LO HA CERCATO ANCHE IN QUEL PUNTO, SONO GLI ATTI DI INDAGINE A PARLARE”