9 mag 2023 20:10

QUALCUNO AVVISI LA DOTTORESSA VIOLA CHE IL VINO ALLUNGA LA VITA – UNA 48ENNE AUSTRALIANA È SOPRAVVISSUTA PER CINQUE GIORNI IN UN BOSCO MANGIANDO LECCA-LECCA E SCOLANDOSI UNA BOTTIGLIA DI VINO: LA DONNA SI ERA AVVENTURATA CON L’AUTO NELLA FITTA BOSCAGLIA ED ERA RIMASTA IMPANTANATA NEL FANGO – NONOSTANTE FOSSE ASTEMIA, AVEVA IN MACCHINA UNA BOTTIGLIA CHE VOLEVA REGALARE ALLA MADRE E…