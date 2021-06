QUALCUNO DIA UNA MAPPA DELL’ITALIA AD ANTHONY HOPKINS! – L’ATTORE GALLESE, DA SEMPRE INNAMORATO DEL NOSTRO PAESE, SI GODE UNA GIORNATA DI SOLE IN UN MANEGGIO IN PROVINCIA DI PERUGIA, MA PENSA DI ESSERE ALTROVE: “UNA MAGICA GIORNATA SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA. GRAZIE RESCHIO” – LA GAFFE NON PASSA INOSSERVATA, MA… VIDEO

Magical day under the Tuscan sun. Thank you, Reschio. pic.twitter.com/gC2yFpVTOe — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) June 6, 2021

Da "www.corriere.it"

anthony hopkins in umbria 3

"Una magica giornata sotto il sole della Toscana. Grazie Reschio": così Anthony Hopkins a corredo di un video in cui appare in un maneggio della cittadina umbra, per l'appunto. Il problema, infatti, è geografico: perché ringraziare la Toscana, se si trova al Castello di Reschio (Perugia)?

L'amore dell'attore gallese per l'Italia è di lunga data e l'errore perdonato (forse), nonostante la gaffe social, anche perché nella clip Hopkins dichiara sospirando "Che meraviglia, che musica".

anthony hopkins in umbria 1 anthony hopkins in umbria 4 anthony hopkins in umbria 2 anthony hopkins in umbria 5