QUALCUNO SPENGA IL CANADA - CONTINUA L’EMERGENZA CALDO IN NORD AMERICA, CON 136 INCENDI CHE HANNO DEVASTATO LA PARTE OCCIDENTALE DEL PAESE: DISTRUTTO UN INTERO VILLAGGIO DELLA BRITISH COLUMBIA, ALLARME PURE NEGLI STATI UNITI - IL CALDO RECORD FINO A 49,6 GRADI E I ROGHI HANNO GIÀ CAUSATO OLTRE 700 MORTI - LE FIAMME SONO FRUTTO DI UNA TEMPESTA DI FUOCO DI DECINE DI MIGLIAIA DI FULMINI SCATENATI DALLA CUPOLA TERMICA...

Francesco Semprini per “La Stampa”

È una vera e propria strage quella compiuta dal caldo torrido che sta devastando intere aree del Canada occidentale. Sono almeno 700 i morti e oltre 136 i grandi incendi boschivi, di cui nove preoccupanti, innescati da una tempesta di fuoco di decine di migliaia di fulmini scatenati dalla cupola termica che tiene sotto scacco una vasta area sul versante pacifico del Nord America.

Le fiamme hanno divorato in 15 minuti un intero villaggio della British Columbia, la provincia canadese più colpita: si tratta di Lytton, 150 km a Nordest di Vancouver, che nei giorni scorsi aveva registrato la temperatura record di 49,6 gradi.

I suoi 250 abitanti sono stati costretti a evacuare in tutta fretta per mettersi in salvo, ma si teme che ci siano almeno due vittime, anche se i soccorsi non possono accedere all'area, considerata ancora a rischio.

In altre zone occidentali del Paese sono state chiuse importanti vie di comunicazione per motivi di sicurezza. Il governo federale ha promesso mezzi e risorse, in particolare aerei ed elicotteri, ma le fiamme per ora continuano ad avere la meglio.

«Interverremo nella zona - ha garantito il premier Justin Trudeau - per portare il nostro aiuto e aiutare nella ricostruzione». In accordo con i ministri dell'Incident Response Group è stato istituito un centro operativo a Edmonton, nel Canada occidentale, per fornire supporto in tutta la regione.

«Le forze armate saranno schierate per fornire assistenza logistica in caso di necessità», ha annunciato dal canto suo il ministro della Difesa Harjit Sajjan. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e probabilmente è destinato a crescere, avvisano le autorità.

Anche altre città del Sud della British Columbia tra cui Victoria, Kamloops e Kelowna hanno registrato temperature straordinariamente elevate. In tutta la zona gli ospedali sono in tilt come all'inizio della pandemia, scuole e centri vaccinali chiusi, cavi del tram fusi, hotel e centri di pronto soccorso sono presi d’assalto.

Anche la fauna è allo stremo, iconiche le immagini di orsi che si tuffano nelle piscine di abitazioni con i loro piccoli per trovare un po' di refrigerio. Il premier della British Columbia, John Horgan, ha ammesso che la più calda settimana mai sperimentata da questa provincia canadese ha causato «conseguenze disastrose per le famiglie e le comunità».

Anche perché molte abitazioni non hanno l'aria condizionata visto che le temperature sono normalmente molto più basse durante i mesi estivi. E non va meglio nel resto della costa del Pacifico, dall'Oregon allo Stato di Washington, fino alla California. Le temperature desertiche hanno raggiunto anche la zona di Portland dove il termometro è arrivato a 46,6 gradi, mentre a Seattle, sono stati registrati 42,2 gradi.

Secondo il National Weather Service per quanto riguarda gli Usa il peggio sarebbe passato, ma sino ad ora il bilancio è di quasi cento morti nei due Stati della West Coast. Inoltre, l'ondata di caldo fa temere anche per la stagione degli incendi, già molto frequenti in quella parte degli Stati Uniti, tanto che alcune città della costa occidentale Usa hanno vietato o cancellato i fuochi d'artificio per oggi, giorno della festa dell'Indipendenza del 4 luglio.

I primi bandi sono stati approvati a Portland, Bend e Tualatin (Oregon), ma misure analoghe sono state prese anche in alcuni centri della California, dell'Arizona, dello Utah e del Montana.

E la minaccia é talmente seria da aver indotto il presidente americano Joe Biden a convocare una riunione con i governatori degli Stati occidentali per discutere la prevenzione degli incendi, che nel Golden State hanno già superato quelli dello stesso periodo del 2020, l'anno peggiore nella storia locale.

