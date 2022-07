QUALE SARÀ IL DESTINO DELL’IMPERO DI TOTTI E ILARY? SOCIETÀ IN COMUNE, CASE E BENI COME SARANNO DIVISI? OLTRE CHE UNA COPPIA, L'EX CAPITANO GIALLOROSSO E LA BLASI SONO INFATTI UN’AZIENDA MILIONARIA. SECONDO IL SITO “QUI FINANZA” SOLO DA CALCIATORE, IN 25 ANNI DI CARRIERA, IL CAMPIONE DEL MONDO AVREBBE INCASSATO OLTRE 84 MILIONI € NETTI MENTRE, TRA LE CONDUTTRICI TV, BLASI SAREBBE TRA LE PIÙ PAGATE. A COMPLICARE LE COSE IL FATTO CHE NELLE SOCIETA’ CI SONO DIVERSI PARENTI DI ENTRAMBI…

Diana Cavalcoli per corriere.it

Con l’ufficializzazione della rottura tra il calciatore Francesco Totti e la moglie e conduttrice Ilary Blasi in molti online si chiedono quale sarà il destino dell’impero dei due. Oltre che una coppia, Totti e Blasi sono infatti un’azienda milionaria. Secondo il sito Qui Finanza solo da calciatore, in venticinque anni di carriera, il campione del mondo avrebbe incassato oltre 84 milioni di euro netti mentre, tra le conduttrici Tv, Blasi sarebbe tra le più pagate.

Secondo alcune indiscrezioni del settimanale Oggi, non confermate dalla diretta interessata, il cachet della presentatrice per la conduzione dell’Isola dei Famosi aveva raggiunto quota 50 mila euro a puntata. A cui si sommano negli anni gli ingaggi per programmi celebri come Le Iene e Il Grande Fratello.

La separazione: beni e società

Con la separazione, arrivata dopo 20 anni di matrimonio, si dovrà quindi fare ordine in termini di divisione dei beni e anche a livello societario. Dopo la messa in liquidazione nel 2017 della Never without You, la società di abbigliamento fondata dalla coppia 10 anni prima e mai decollata, l’impero dei due, ribattezzato dai media “Totti&Blasi spa”, è cresciuto. Include oggi le sette società fondate dal campione negli anni e di cui hanno quote anche Blasi e alcuni parenti dei due.

Tra queste società c’è la holding Number ten pensata per gestire l’immagine del calciatore, società a cui fa capo Number five che contratta gli ingaggi non calcistici dell’ex capitano della Roma. Di questa società nello specifico Blasi detiene il 90% e il suocero Roberto Blasi il 10%. Alla holding fanno poi capo altre società tra cui Longarina srl e Immobiliare Dieci, attive nel mercato immobiliare. Totti è poi socio al 49% di Ct10, società di servizi in ambito sportivo che si occupa di marketing, gestione della carriera dei calciatori e scounting. Società nata nel 2020 assieme a IT Scouting anch’essa pensata per la ricerca di talenti nel mondo del calcio.

Nella società sportiva dilettantistica Sporting club Totti come azionisti figurano poi Blasi (90%), il cugino di Totti, Angelo Marrozzini (5%) e il marito della cognata Ivan Peruch che gestisce i campi da calcio e detiene il 5%. La società avviata nel 2020 conta 31 mila euro di fatturato nei primi 7 mesi di attività. Nella separazione andrà poi decisa la divisione dei beni e degli immobili della coppia.

