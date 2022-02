QUALI SARANNO LE TENDENZE DEL 2022? DAI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PIZZA, AL TRUCCO ADESIVO, LA CONSULENTE LAVINIA FASANO TRACCIA LE LINEE DEI MUST DI QUEST'ANNO - "DOPO UN ANNO DI ISOLAMENTO E SOTTOSTIMOLAZIONE, LE PERSONE CERCANO NUOVI RITUALI SOCIALI PER AGGIUNGERE ECCITAZIONE ALLE LORO VITE..." - DAL CIBO EROTICO ALLE ESCURSIONI, DALLA COLORAZIONE AI CAPELLI FINO AL LATTE DI PATATE...

Dagotraduzione dal Sun

Tendenze 2022

Mentre inizia un altro anno pieno di incertezze, viene da chiedersi: cosa aspettarsi dal 2022? Una serie di tendenze stravaganti promettono di rendere i prossimi 12 mesi tutt’altro che noiosi: dal distributore automatico di pizza, al trucco adesivo, ecco quali saranno i must di quest’anno secondo Lavinia Fasano della società di consulenza The Future Laboratory, che studia le tendenze.

«Le tendenze dimostrano i nostri desideri di fondo come consumatori. Durante la pandemia, sono emerse molte tendenze che riguardavano il provare qualcosa di nuovo, testare i nostri sensi o vivere un’avventura. Dopo un anno di isolamento e sottostimolazione, le persone cercano nuovi rituali sociali per aggiungere eccitazione alle loro vite. Spesso, le tendenze che decollano davvero sono quelle facili da replicare e ottenere».

Stivali stile cartone

Interni alla moda

I marchi di moda di lusso, tra cui Saint Laurent, Off White e Loewe, hanno lasciato collezioni di articoli per la casa, offrendo oggetti accessibili come cuscini, orologi e candele. E il designer di lusso Shrimps ha collaborato con Habitat per creare linee di mobili a prezzi contenuti.

La moda del 2000

Secondo la rivista Cosmopolitan, quest’anno rinascerà la moda Y2K, a partire dall’intimo. Nelle collezioni primavera-estate 2022, sulle passerelle sono sfilati reggiseni e bikini al posto dei top. Mettetevi sopra un blazer aperto proprio come faceva una volta la Posh Spice, e sarete super.

Abbandonate anche i denim a vita alta e scegliete jeans a vita bassa, da abbinare con un top corto per completare il look.

Scarpe di gomma

Sandboarding in Qatar

Non Crocs, ma stabile Puddle in stile cartone animato. Sono una versione brillante e robusta del classico stivale corto creato dal marchio di lusso italiano Bottega Veneta. Tra i suoi fan ci sono Justin Bieber e David Beckham.

Escursioni

L’industria dei viaggi sta mettendo al centro delle nuove offerte lo sport e il fitness. Il Consiglio nazionale del turismo del Qatar sta pubblicizzando i suoi deserti come spazi per il sandboarding, mentre nei ritiri di Fitness For The Future dell'operatore Aman si può praticare l'arrampicata su roccia nelle Dolomiti italiane e o fare sport nelle montagne dell'Atlante in Marocco per rafforzare corpo, mente e spirito.

Tanti giorni di distanza

Ragazzi e ragazze prenoteranno viaggi per celebrare traguardi importanti, anniversari e altre celebrazioni, non solo quelle in arrivo, ma anche quelle perse durante il blocco. Tutti noi vogliamo recuperare il tempo perso e creare nuovi ricordi con la famiglia e gli amici.

La app String

Tecnologia in pausa

Siamo tutti abituati a lavorare da casa con una videochiamata dopo l’altra. Il rimedio al burnout digitale è passare del tempo lontano dai tuoi dispositivi e riconnettersi con la natura. In un recente sondaggio, il 58% delle persone ha affermato di aver bisogno di una vacanza per alleviare lo stress legato alla pandemia e staccare la spina.

Viaggiare in treno

Molti di noi vogliono scambiare il cielo con le rotaie. L’81% delle persone intervistate da Audley Travel ha affermato che probabilmente prenderà in considerazione il viaggio in treno per il prossimo viaggio, con i binari dell’Europa in cima ai desideri.

Tomb Raider

L’Egitto celebra quest’anno un secolo di indipendenza e 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. Il nuovo Grande Museo Egizio del Cairo aprirà in estate e per la prima volta esporrà alcuni dei più grandi tesori della tomba.

Tinder

Billie Eilish con un taglio da lupo

Una funzione sulle versioni premium di Tinder consente agli utenti di abbinarsi a single in altri paesi. È stata lanciata nel 2015, ma ha raggiunto il picco di popolarità nell’ultimo anno. Più di tre quarti delle persone che utilizzano la funzione ha trovato corrispondenze in un paese che parla una lingua diversa. Per questo l’app di apprendimento Duolingo ha offerto a 100.000 utenti Tinder un mese gratuito di abbonamento.

Esitazione

La pandemia continua ad avere un effetto duraturo sulle nostre vite amorose. Il sito di incontri Plenty Of Fish indica che alcuni di noi «si sentono indifferenti agli appuntamenti, incerti se voler uscire con qualcuno seriamente o casualmente perché la vita in generale è così incerta in questo momento».

Dillo ad alta voce

I social media basati su VOICE si stanno evolvendo. Presentata come«"la prima app di appuntamenti con note vocali al mondo», String si basa su file audio piuttosto che su immagini per abbinare gli utenti.

Taglio maschile alla moda

E Hinge ha aggiunto una funzione che consente ai single di rispondere alle richieste con una clip audio di 30 secondi.

Buzz Club

Se vuoi distinguerti dalla massa, opta per un taglio alla moda ispirato al lockdown con una svolta nel 2022. Per ottenere il look, aggiungi colori vivaci: verdi neon, rosa e gialli.

Se sembra che tu sia stato attaccato da un evidenziatore gigante… hai azzeccato.

Trucco aderente

Quest'anno, il trucco sarà giocoso. Pensa agli adesivi, ai trasferimenti di tatuaggi e alle gemme per il viso. Le ricerche su Google di chiodi a pressione sono aumentate di un terzo lo scorso giugno, mentre le ricerche di adesivi per unghie sono aumentate del 55%.

Trucco adesivo

ManiMe crea adesivi per unghie in gel su misura mentre Simihaze realizza adesivi per eyeliner al neon facili da applicare.

Floriterapia

Il giardinaggio è cresciuto in popolarità durante il blocco, mentre l'organizzazione dei fiori e la floristica stanno guadagnando terreno come forma di meditazione.

Flomacy produce gocce orali che sfruttano le proprietà curative delle fioriture per aiutare a combattere ansia e apatia.

Nel frattempo, il marchio di giocattoli Lego vende un kit botanico rivolto agli adulti che vogliono rilassarsi costruendo bouquet di mattoni.

Potere del ciclo

I marchi di fitness stanno esortando le donne a sfruttare i loro cicli ormonali per migliorare il benessere generale.

mascherina runner

Nike ha creato una collezione Cycle Sync Workout, mentre l'app FitrWoman personalizza i consigli di allenamento e alimentazione in base ai livelli ormonali di ogni utente durante il ciclo.

App di "divertimento".

Inizia il divertimento e l'interazione sociale nel tuo regime di fitness.

Piattaforme digitali come Obe aiutano gli amici ad allenarsi insieme online attraverso "feste di allenamento".

Le app di fitness guidate dall'audio, tra cui Running Stories, raccolgono dati in tempo reale per creare esperienze coinvolgenti per i corridori mentre sfrecciano sul marciapiede.

Il "taglio del lupo"

Camerieri robot

Come si vede nei trailer di celebrità come le cantanti Billie Eilish e Miley Cyrus, questa acconciatura è un mix selvaggio di onde ispide. Le clip di TikTok sul taglio hanno registrato 108 milioni di visualizzazioni. Ottieni il look chiedendo un sacco di volume in alto che si assottiglia verso le estremità.

Server robotici

I robots possono essere usati per cucinare le uova al bar o per girare gli hamburger nei fast food. Una soluzione fantascientifica alla carenza di personale.

Latte di Patate

SÌ, un altro tipo di latte non caseario, fatto con patate lesse al posto di avena, soia o mandorle. Prodotto dall'azienda alimentare DUG, sarà un grande successo nel 2022.

RAPALLO - ROBOT CAMERIERI

'Ristorazione'

Per attirare gli scommettitori, i marchi stanno fondendo cibo e intrattenimento per creare nuovi momenti di social dining.

Pensa ai ristoranti di dessert e ai supper club con interni coinvolgenti, un elenco a rotazione di chef e spettacoli dal vivo.

Mangiare erotico

Chi ha detto che il negozio settimanale non può essere sexy? Con molti di noi che cucinano a casa, i supermercati si stanno concentrando sul tocco, sull'indulgenza e sull'aumento della libido.

L'azienda alimentare statunitense Pearl Butter è dietro Orgasm, una crema spalmabile al burro di cacao che offre "l'ultima esperienza sensuale".

Fude, una piattaforma Instagram creata dallo chef e art director Charlie Max, combina la cucina con la nudità. Grande energia nel piatto.

Distributore di pizza

Distributori automatici di pizze

Oltre a snack e bevande gassate, le macchine americane offrono di tutto, dalle mini bottiglie di champagne alla carne cruda tagliata dal macellaio. I distributori automatici di pizza sono popolari. Uno è all'aeroporto internazionale di San Antonio, in Texas, e cucina 10 pizze cuocendole nel forno a legna.

I condimenti includono peperoni e maialino e ananas, costano 8,95 sterline e sono pronti in meno di cinque minuti.