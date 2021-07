14 lug 2021 09:12

QUALI SEGRETI MANTENIAMO PER NOI? SECONDO UN SONDAGGIO, SALUTE MENTALE, IGIENE E AFFARI SONO ARGOMENTI TABU' DI CUI NON PARLIAMO CON NESSUNO - UN TERZO DEGLI INTERVISTATI TIENE PER SE' ANCHE GLI INCIDENTI IMBARAZZANTI - PER UN ADULTO SU CINQUE, LA DISCREZIONE SERVE A EVITARE PROBLEMI DI RELAZIONE, A UNO SU DIECI PROBLEMI CON LA POLIZIA...