QUANDO LE ACCUSE DI MOLESTIE SONO SOLO UNA SCUSA PER MONETIZZARE – JEAN CARROLL PUNTA A OTTENERE UN ULTERIORE E “MOLTO SOSTANZIALE” RISARCIMENTO DA DONALD TRUMP – LA GIORNALISTA HA CHIESTO AL GIUDICE DI EMENDARE L’AZIONE LEGALE CONTRO IL TYCOON, CHE HA GIÀ PORTATO A UN VERDETTO DI CONDANNA, PER AGGIUNGERE EVENTUALI NUOVE CONTESTAZIONI DOPO L’INTERVISTA DELL’EX PRESIDENTE ALLA CNN…

(ANSA) - Jean Carroll punta a ottenere un risarcimento ulteriore e "molto sostanziale" da Donald Trump. Lo riportano i media americani, secondo i quali la scrittrice ha chiesto al giudice di emendare l'azione legale contro il tycoon per cercare ulteriori danni dopo le dichiarazioni dell'ex presidente durante un town hall di Cnn. Nella nuova documentazione depositata in tribunale la scrittrice afferma che le dichiarazioni diffamatorie di Trump dopo il verdetto delle scorse settimane - con il quale l'ex presidente è stato condannato a pagare cinque milioni di dollari - mostrano la "cattiveria" del tycoon e come la sua "condotta giustifichi danni punitivi sostanziali" così da prevenire "ulteriori diffamazioni e prevenire che altri possano fare lo stesso". (ANSA).

