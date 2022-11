QUANDO ALZA IL GOMITO, IL MOSTRO RIVELA LA SUA VERA FACCIA - A GENOVA, UN 33ENNE DI ORIGINE ECUADORIANA È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE SU MINORI: AVREBBE ABUSATO DELLA FIGLIA DI 16 ANNI DELLA COMPAGNA E AVREBBE TENTATO UN APPROCCIO SESSUALE CON LA SORELLA DI 11 ANNI - L'UOMO AVREBBE COMMESSO LE VIOLENZE DOPO ESSERE TORNATO UBRIACO DA UNA FESTA...

violenza sessuale su minore 1

(ANSA) - Un operaio di 33 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dalla polizia a Genova con l'accusa di violenza sessuale su minore. L'uomo, difeso dagli avvocati Alessandra Baudino e Matteo Carpi, avrebbe secondo l'accusa abusato della figlia di 16 anni della compagna e avrebbe tentato un approccio sessuale con la sorella di 11 anni. Il fascicolo è in mano al pubblico ministero Federico Panichi.

violenza sessuale su minore 2

Il 21 inizierà l'incidente probatorio davanti al gip Riccardo Ghio per raccogliere la testimonianza delle due ragazzine. La vicenda risale allo scorso settembre. Secondo quanto emerso, l'operaio sarebbe andato a una festa in spiaggia, dove avrebbe bevuto parecchio, e poi sarebbe tornato a casa. Qui, insieme alla compagna, c'erano le due figlie minorenni. L'uomo avrebbe abusato della più grande sul divano di casa e avrebbe tentato un approccio con la più piccola in camera da letto.

bambina stuprata 4

Sarebbe stata la più giovane prima a chiamare una sua amica per raccontarle quanto successo e poi avrebbe svegliato la madre per avvisarla. A quel punto la donna ha chiamato la polizia e l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pontedecimo dove c'è una sezione dedicata ai sex offenders. L'uomo ha però sempre negato di avere abusato delle due giovani.