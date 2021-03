QUANDO I BULLI SONO I PRIMI A BULLIZZARE – MENTRE HARRY E MEGHAN TENTANO DI ATTEGGIARSI A VITTIME DELLA STAMPA FICCANASO, DALLA GRAN BRETAGNA ARRIVA LA BOMBA SUI FUGGITIVI REALI: GLI EX ASSISTENTI DELLA DUCHESSA PARLANO DI UN'ATMOSFERA DI CONTINUA INTIMIDAZIONE PSICOLOGICA, CON LE GIOVANI ASSISTENTI SPESSO RIDOTTE IN LACRIME DALL’ATTRICE (PER MANCANZA DI PROVE) - BULLISMO ANCHE CON UNA DELLE ASSISTENTI DELLA REGINA CHE…

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5

A pochi giorni dall' intervista-bomba di Harry e Meghan, che andrà in onda domenica notte sulla tv americana, emergono clamorose rivelazioni sul comportamento dei duchi di Sussex: pesanti accuse di bullismo, diretto dall' ex attrice americana contro il suo staff, e in particolare contro le giovani donne, durante i suoi due anni di permanenza alla corte britannica.

A farsi avanti col Times sono state diverse fonti, preoccupate dalla narrativa che sta prendendo piede, che vede Harry e Meghan atteggiarsi a vittime del sistema: al contrario, sono loro i due «bulli oltraggiosi». Tanto che nel 2018 il loro segretario alla comunicazione, Jason Knauf, aveva sollevato il problema col segretario privato del principe William, Simon Case: in una email, gli faceva presente che una delle assistenti di Meghan aveva intenzione di sporgere una denuncia per bullismo contro la duchessa.

principe harry meghan markle

«La situazione è molto grave - scrive Knauf - e sono preoccupato che non si faccia nulla». Il segretario dice che «la duchessa sembra avere sempre qualcuno nel mirino» e parla di «comportamento inaccettabile». Ma alla fine l' intervento dei funzionari di corte fece sì che la vicenda venisse insabbiata. Anche se ieri Buckingham Palace ha annunciato un' inchiesta - un po' tardiva - sulla vicenda, perché «il bullismo non è e non sarà tollerato».

harry e meghan markle

Ciò che viene alla luce adesso, grazie alle informazioni raccolte dal Times , è un' atmosfera di continua intimidazione psicologica, con le giovani assistenti di Meghan spesso ridotte in lacrime. Una volta una di loro, aspettandosi un confronto con la duchessa, confessò a una collega di «non riuscire a smettere di tremare»; un' altra parla di «crudeltà emotiva e manipolazione»; e un' altra ancora rivela di essere stata «umiliata».

meghan markle

È dunque così che si spiega quella liturgia di dimissioni, che fin dai primi mesi dell' arrivo di Meghan a corte aveva visto le sue assistenti scappare una dopo l' altra. Un bullismo che non si limitava solo ai membri inferiori dello staff: ne avrebbe fatto le spese anche Samantha Cohen, una delle assistenti della regina che era stata distaccata come segretaria privata dei duchi di Sussex e che pure ha gettato presto la spugna.

Portavoce e avvocati di Harry e Meghan hanno reagito alle rivelazioni sostenendo che si tratta di una campagna di diffamazione, particolarmente triste nel momento in cui la stessa Meghan è stata vittima di bullismo. Ma il Times tiene ferma la propria ricostruzione e adombra uno scenario ancora più sinistro: e cioè che l' attrice americana avesse voluto fin dall' inizio essere respinta dalla famiglia reale, in modo da convincere Harry a seguirla in California.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

A corollario della storia emerge anche un dettaglio, non collegato, che getta un' ulteriore ombra su Meghan: a un ricevimento aveva indossato due orecchini che le erano stati regalati da Mohammed bin Salman, il principe saudita che ha ordinato l' omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. La duchessa ha sfoggiato i preziosi solo tre settimane dopo il delitto, sostenendo che li «aveva presi in prestito» da un gioielliere.

È significativo, in ogni caso, il tempismo di queste rivelazioni. L' intervista già registrata con Oprah Winfrey, la regina dei talk show Usa, è stata definita «scioccante» dalla stessa conduttrice: nessun argomento è stato tenuto fuori.

harry e meghan

Buckingham Palace si sta preparando a una tempesta mediatica e dunque non è un caso che parta un fuoco di sbarramento preventivo contro Harry e soprattutto contro Meghan.

La frattura in seno ai Windsor sembra ormai irreparabile: è una guerra aperta che vede i Sussex contro tutti e che viene combattuta senza esclusione di colpi. Per la monarchia, una crisi che non si vedeva dai tempi dell' abdicazione di Edoardo VIII.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 6 harry meghan e archie nel 2019 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2 meghan markle harry e meghan markle 14 patrick j. adams e meghan markle 8 patrick j. adams e meghan markle 6 harry e meghan markle 15 harry e meghan markle 10 harry e meghan markle 11 harry e meghan markle 19 meme su harry e meghan 12 harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy elisabetta ii meme su harry e meghan 3 meme su harry e meghan 8 harry e meghan markle 3 harry e meghan markle 4 harry e meghan markle 1 meghan markle meghan markle e harry 3 harry e meghan markle 8 harry e meghan markle 1 harry e meghan markle meghan markle meghan markle patrick j. adams e meghan markle 7 patrick j. adams e meghan markle 9 la regina elisabetta alla cerimonia di londra IL MATRIMONIO DEL PRINCIPE HARRY E DI MEGHAN MARKLE oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7