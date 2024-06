DA SEGRE-SEYMANDI A RAMAZZOTTI-VIRZÌ (PASSANDO PER TOTTI-ILARY), L’ULTIMO ANNO È STATO COSTELLATO DI SCEMEGGIATE TRA EX

Estratto dell’articolo di Pierangelo Sapegno per “la Stampa”

Tutte le grandi liti pubbliche fra due ex, come quella di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, hanno qualcosa di folle e incomprensibile. Ma noi questo siamo, esseri umani fatti di ragione e di follia. E anche se non lo sappiamo, la nostra parte identitaria è la seconda, non la prima.

Nella denuncia che il regista presenta ai carabinieri, racconta che passeggiava tranquillo con la figlia grande e il bambino quando ha visto la sua ex moglie seduta nel dehors del ristorante con il suo nuovo compagno palestrato, Claudio Pallitto, e l'altra figlia piccola, e si è solo avvicinato per salutare la bambina. Non Micaela (of course). E che allora si sarebbe alzato il personal trainer, una montagna di muscoli coperta da tatuaggi, a dirgli «lasciala stare, fatti gli affari tuoi». Lì sarebbe scoppiato il pandemonio.

Probabilmente perché la frase non era proprio questa. A Roma non si dice «affari tuoi».

[…] Nella fine di un amore, è il dolore che dispiega la nostra follia. Quasi un anno fa, nell'estate torrida del 2023, era stato Massimo Segre, uno stimato banchiere torinese, tutto finanza e aplomb sabaudo da understatement, a spaccare il web con una sceneggiata esplosiva: alla festa per l'annuncio del suo matrimonio con Cristina Seymandi, […] era tranquillamente salito sul palco […] per accusare la compagna […] dei suoi ripetuti tradimenti e invitarla a fare il viaggio di nozze a Mykonos con il suo ultimo amante. Altro che matrimonio.

[…] Alla fine del discorso, invece, lui era sceso dal palco passando a salutare gli astanti come se avesse appena tenuto una relazione a un seminario del Rotary.

Di nuovo, perfettamente sabaudo. Certo Totti e Ilary sono tutto un'altra cosa, con i Rolex fatti sparire dalla cassetta di sicurezza da lei, e lui che nasconde le scarpe e le borse di lei. Con la nuova compagna di Francesco e la leggiadra deviazione su quella storia del palestrato, - un altro, muscoli e tatuaggi -, Cristiano Iovino, e la disputa del caffè.

Lui, un vero gentleman: «Non era solo un caffè... Direi una relazione intima». Sono tutti amori che si disgregano senza pietà sui giornali, alla tv, davanti al pubblico. Poi uno va a sfogliare l'album dei ricordi, i sorrisi, gli sguardi, i figli, e tutta questa rabbia sembra difficile da capire.

Facciamo fatica a renderci conto che la relazione - qualsiasi relazione - viene prima dell'identità, perché l'identità deriva dal riconoscimento degli altri, da come gli altri ti vedono, come spiega Umberto Galimberti.

Così, anche l'amore è la scintilla che scatta quando un'altra persona riconosce la tua follia, la accetta, è disposta a camminarci assieme.

[…] Noi in Claudio Pallitto vediamo solo il Tamarro indimenticabile di Tamarreide, su Italia 1, quello che diceva «sii circonciso», per dire a uno di essere più conciso quando parla. Ma gli innamorati vedono quello che noi non vediamo. Il problema è quando tutto questo finisce e la nostra parte nascosta non basta più.

L'attrice Amber Heard denunciò Johnny Depp dopo il divorzio dichiarando di «aver subito violenze domestiche durante tutto il matrimonio», mostrando i lividi ai giudici. Lui la denunciò per diffamazione: «I lividi se li è dipinti. Era lei a picchiarmi. E quando la lasciai, defecò pure sul mio letto».

Anche Asia Argento e Morgan per chiudere la loro storia hanno dato vita a una faida infinita. Lei ha sfrattato lui dalla sua casa di Monza, perché non pagava gli alimenti, lui l'ha definita «una sadica. È cattiva, non ha bisogno di soldi». E Asia lo salutò così su Instagram: «Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina dove finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo per riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate».

Ma alla fine noi vogliamo cercare di capire quello che non si può spiegare. C'era uno che andò dai carabinieri per denunciare una lite selvaggia con la ex moglie, una scena tipo Virzì. Disse: «Ce ne siamo date di tutti i colori e non riesco a capire perché». Il carabiniere gli chiese: «Ok. Prima che stavate facendo?». «Niente. Io l'ho incontrata per strada».

«Ah ecco. Dev'essere per questo».

