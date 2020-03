20 mar 2020 17:15

QUANDO IL DESTINO TI PRENDE IN GIRO: PARTE DA CODOGNO PER MORIRE IN INDIA – UN TURISTA ITALIANO DI 68 ANNI È MORTO IN UNA CLINICA DI JAIPUR: ERA RICOVERATO DA DUE SETTIMANE DOPO ESSERE RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS – IL MEDICO IN PENSIONE HA AVUTO UN ARRESTO CARDIACO, MA POCHI GIORNI FA I DOTTORI LO CONSIDERAVANO GUARITO…