24 ago 2023 19:26

QUANDO IL DETENUTO VA IN VACANZA – A MONREALE, IN SICILIA, UN 44ENNE CONDANNATO AI DOMICILIARI PUBBLICAVA DEI VIDEO SU TIKTOK MENTRE SE LA SPASSAVA AL MARE, AL PARCO ACQUATICO E IN MOTO - I CARABINIERI SI SONO ACCORTI DELLA “VACANZA” E HANNO RISPEDITO L'UOMO IN CARCERE. STAVA SCONTANDO UNA PENA PER ESTORSIONE, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E DANNEGGIAMENTO E INDOSSAVA UN BRACCIALETTO ELETTRONICO. COME MAI IL DISPOSITIVO NON HA INVIATO ALCUN ALERT?