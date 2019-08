A QUANDO IL FUGONE? – HARRY E MEGHAN AVREBBERO ASSUNTO FIONA MCILWHAM COME NUOVA SEGRETARIA PRIVATA: DALLA SUA LA 45ENNE HA UNA CARRIERA DA EX DIPLOMATICA E UN’ATTENZIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE, MA I SUDDITI DI SUA MAESTÀ SONO PRONTI A SCOMMETTERE SU QUANTO DURERÀ – DA QUANDO L’ATTRICETTA È ARRIVATA A PALAZZO HA FATTO FUORI QUATTRO MEMBRI DELLO STAFF E PERFINO L’EX AIUTANTE DELLA REGINA LI HA SFANCULATI PER…

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Aspirante super-mamma

A giudicare dalla rapidità con cui ha finora silurato i membri del suo staff (ben quattro in pochi mesi), verrebbe quasi da chiedersi quanto potrà durare Fiona Mcilwham alle dipendenze di Meghan Markle che, stando a quanto scrive il Mail on Sunday, avrebbe appena assunto «l'aspirante super-mamma» (come lei stessa si descrive sul proprio profilo Twitter) quale nuova segretaria privata per lei e il marito Harry.

Un'ex ambasciatrice attenta ai diritti delle donne

A giocare a favore di una permanenza più duratura della 45enne Mcilwham al servizio dei Duchi di Sussex ci sarebbero la sua esperienza diplomatica (nel 2009 è stata inviata in Albania, diventando così una delle più giovani ambasciatrici britanniche) e, soprattutto, il suo interesse per i diritti delle donne, tema caro a Meghan (e, di conseguenza, anche a Harry).

I compiti della super segretaria

Considerato l'incarico più prestigioso all'interno del «Team Sussex» (fra le altre cose, il segretario privato deve coordinare il programma ufficiale della coppia, gestirne la corrispondenza e supervisionare gli altri membri dello staff), la nomina della Mcilwham si è resa necessaria dopo la decisione dell'ex aiutante della regina Elisabetta II, Samantha Cohen, di lasciare la carica, che aveva assunto in via temporanea, in attesa che i Duchi (o meglio, Meghan) trovassero una figura idonea alle loro esigenze.

Nessuna conferma dal Palazzo

A quanto sostiene il domenicale, Buckingham Palace avrebbe preferito non commentare l'indiscrezione (che in ogni caso ha subito fatto il giro del mondo). E bocche cucite a Palazzo anche a proposito della notizia che i Duchi di Sussex avrebbero voluto trasferirsi a vivere direttamente a casa di Sua Maestà, ovvero al castello di Windsor, anziché a Frogmore Cottage (che è comunque a un tiro di schioppo).

Il no di Sua Maestà

In questo caso a riportare il desiderio di una diversa sistemazione abitativa è stato il Sunday Times. Ma a quanto pare la Regina avrebbe risposto picche alla richiesta di Harry e Meghan di andare a vivere nel castello dove lei e il marito Filippo trascorrono buona parte dell'anno, probabilmente ritenendo il maniero di Windsor un luogo non del tutto appropriato per una famiglia giovane.

Location non idonea

«I Sussex avevano adocchiato le camere da letto e le suite vuote che ci sono negli appartamenti privati del Castello — ha spiegato infatti al giornale lo scrittore dei reali Hugo Vickers — o forse alcuni degli ex alloggi nel parco del castello, oggi convertiti da altro uso. Ma non vedo come questa location avrebbe potuto risultare adatta a una famiglia». Così i Sussex si sono spostati a Frogmore Cottage, che hanno trasformato nella casa dei loro sogni senza badare a spese.

La ex di Harry Cressida si sposa

E sempre in tema di cambiamenti, ne sta per fare uno davvero importante anche Cressida Bonas, ex storica del principe Harry (i due sono stati insieme dal 2012 al 2015, ma si sono lasciati in buoni rapporti, tanto che lei era fra gli invitati al royal wedding con Meghan), oggi promessa sposa di un altro Harry, ovvero Wentworth-Stanley: quando si dice il destino.

Le congratulazioni di James Middleton

Ad annunciare la lieta novella è stato lo stesso Wentworth-Stanley con un post su Instagram, dove ha scritto semplicemente «ci sposiamo», mentre Cressida mostrava l'anello di diamanti. La foto ha fatto subito il pieno di congratulazioni, comprese quelle di James Middleton, fratello di Kate e amicissimo della coppia.

