[…] quando è iniziata la discesa agli inferi di Fedez? Certamente non è mai stato un “contentone” ed essere cresciuto nella bollente periferia sud di Milano, paffutello e bullizzato come era lui, può aver creato in lui la voglia di riscatto e di rivalsa una volta raggiunto il potere, i soldi e le amicizie giuste con i duri del momento. In un’intervista del 2017 al Corriere della Sera aveva raccontato: «Sono tornato più di una volta a casa senza scarpe. Mi fermavano per strada e mi chiedevano: “Che numero hai?”. E lì non c’era niente da fare, te le toglievi e gliele davi. Ero alle medie».

Finché Fedez stava con Chiara Ferragni, il prototipo della brava ragazza di provincia, bionda, ricca e di buona famiglia, forse il suo desiderio di rivalsa sociale era chetato. Ora che si ritrova all’improvviso single (ma poi si è mai capito perché i due si sono lasciati?), benestante (nonostante abbia dichiarato di essere nullatenente), con una bella macchina e tanto tempo libero a disposizione, Fedez pare aver perso la testa, come succede a quegli uomini cinquantenni che all’improvviso riassaporano la libertà dopo anni di matrimonio forzato. E allora via di discoteca, giovani biondine, amici maledetti, risse, alcol e bella vita...

Certamente il tumore al pancreas che lo ha colpito solo due anni fa deve aver destabilizzato il suo equilibrio mentale. Dopo l’intervento al quale si è sottoposto nel 2022, l’anno successivo in un video molto toccante aveva rivelato di aver disturbi mentali causati anche dall’aver sospeso all’improvviso una cura a base di psicofarmaci molto pesanti. E poi, a ottobre 2023, Fedez è stato colpito da due ulcere con conseguente emorragia. […]

La frequentazione di Fedez con la curva sud del Milan è relativamente recente. Una vecchia conoscenza del rapper nel numero scorso di Gente aveva sottolineato come il rapper è solito cambiare amicizie e “giri” ogni anno e mezzo «perché litiga con tutti». E in effetti questi nuovi figuri che da qualche tempo lo accompagnano sono recenti. Da qualche mese, Fedez e il rapper Lazza, insieme a Leonardo Maria Del Vecchio, hanno dato vita a una bevanda (si chiama Boem) che è anche sponsor ufficiale del Milan.

Contemporaneamente Fedez ha cominciato ad andare allo stadio, da solo e con il figlio Leone, e noi abbiamo cominciato a vederlo accompagnato, a mo’ di bodyguard, da Christian Rosiello. Come la curva sud ha voluto precisare, Rosiello è incensurato ma ha due Daspo a suo carico (è il provvedimento per cui a una persona viene vietato di partecipare a manifestazioni sportive) ed è anche un grande amico di Luca Lucci, capo storico dei tifosi milanisti, agli arresti domiciliari per narcotraffico.

Rosiello, tra l’altro, non solo accompagna Fedez quando è al parco con i figli (come vedete nelle nostre foto esclusive), ma probabilmente è “uno dei capi della curva sud del Milan” che attende Leone fuori da scuola, come dice la mamma di uno dei compagni di scuola di Leone a Selvaggia Lucarelli nel suo libro Il vaso di Pandoro.

«Ora, uno mica può essere giudicato in base alle amicizie che ha, per carità. Ma con tutti i bodyguard che ci sono a Milano, Fedez non poteva scegliersi un altro professionista meno in vista?», ci racconta un osservatore informato dei fatti. Evidentemente, no. Anche perché Fedez ha cominciato ad andare in giro anche con altri esponenti di spicco della curva, uno dei quali, Alex Cologno (pseudonimo di Islam Hagag), è stato arrestato per l’aggressione e l’accoltellamento di un uomo fuori dallo stadio proprio due giorni dopo aver passato una serata in discoteca con il rapper.

[…] Cristiano Iovino e Fedez hanno raggiunto un accordo economico e non ci sarà denuncia. A influire sulla condotta del rapper può anche esserci stata la progressiva perdita delle amicizie storiche. Pochi giorni fa J-Ax, con il quale il rapper era tornato in buoni rapporti, ha dichiarato alla trasmissione radio Deejay Chiama Italia di Linus e Nicola Savino: «Non ho rispetto per chi continua una vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino». Il riferimento a Fedez non era esplicito ma molto chiaro. Un altro amico uscito dai radar, a parte i già noti Luis Sal e Fabio Rovazzi, è il rapper Tony Effe, che ultimamente si fa vedere solo con Cristiano Iovino. Ora che tra Iovino e Fedez è arrivato il sereno, torneranno amici?

[…] Ma come mai ogni volta che c’è di mezzo Fedez, nessuno denuncia? Misteri della vita notturna milanese.

