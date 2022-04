18 apr 2022 18:38

QUANDO MI LANCIO MI VENGONO I “BRIVIDI” - IMPREVISTO DURANTE UN CONCERTO PER BLANCO, CHE IN UNA TAPPA A ROMA DEL SUO TOUR HA VOLUTO FARE LA ROCKSTAR BUTTANDOSI DI SCHIENA SULLA FOLLA: PECCATO CHE I FAN NON L’ABBIANO SOSTENUTO LASCIANDOLO CADERE A TERRA - UNA VOLTA RISALITO SUL PALCO, SI È PREOCCUPATO PER IL PUBBLICO: “STATE TUTTI BENE? ANCHE I RAGAZZI NELLE PRIME FILE?” - VIDEO