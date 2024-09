QUANDO IL MOSSAD CHIAMA, GLI HEZBOLLAH ESPLODONO - 500 MILIZIANI DI HEZBOLLAH HANNO PERSO LA VISTA PER COLPA DELL'ESPLOSIONE DEI LORO CERCAPERSONE, CAUSATA DALLE MINI-BOMBE PIAZZATE DAI SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI - I DISPOSITIVI SONO STATI REALIZZATI DALL'AZIENDA UNGHERESE "BAC CONSULTING KFT", PARTNER DELLA SOCIETÀ "GOLD APOLLO" DI TAIWAN - COME MAI ISRAELE HA DECISO DI FAR ESPLODERE IERI I CERCAPERSONE? PER TIMORE CHE L'OPERAZIONE SEGRETA POTESSE ESSERE SCOPERTA....

MEDIA, '500 MILIZIANI DI HEZBOLLAH ACCECATI DA ESPLOSIONI'

(ANSA) - TEL AVIV, 18 SET - Secondo fonti della tv saudita al Hadath, circa 500 miliziani di Hezbollah sono rimasti accecati in seguito all'esplosione dei loro cercapersone ieri in Libano e a Damasco.

GOLD APOLLO, CERCAPERSONE HEZBOLLAH FATTI DA UNGHERESE BAC

(ANSA) - PECHINO, 18 SET - Gold Apollo ha riferito che i cercapersone utilizzati dai militanti di Hezbollah che ieri sono esplosi in modo simultaneo in Libano e in Siria sono stati realizzati dal partner unghere Bac Consulting Kft. E' quanto riferisce la società di Taiwan in una nota.

I cercapersone AR-924 utilizzati dai militanti di Hezbollah sono stati prodotti da Bac Consulting KFT, azienda con sede nella capitale ungherese. "Secondo l'accordo di cooperazione, autorizziamo Bac a utilizzare il nostro marchio per la vendita di prodotti in regioni designate, ma la progettazione e la produzione dei prodotti sono di esclusiva responsabilità di Bac", ha precisato Gold Apollo nella sua nota.

Il presidente e fondatore della società taiwanese Hsu Ching-kuang ha detto questa mattina, in un briefing con i media, che la sua azienda ha allo stato da tre anni un accordo di autorizzazione all'utilizzo del suo marchio con la compagnia ungherese.

"Questa azienda ha collaborato con noi e rappresenta molti dei nostri prodotti - ha detto Hsu -. Volevano anche realizzare cercapersone e mi hanno chiesto se potevano usare il marchio della nostra azienda". L'ipotesi più accreditata, quindi, è che il materiale esplosivo sia stato inserito nei cercapersone prima della loro consegna e del loro utilizzo in una sofisticata infiltrazione nella catena di fornitura.

MEDIA, 'MOSSAD HA PIAZZATO ESPLOSIVI IN 5MILA CERCAPERSONE'

(ANSA) - Secondo fonti della sicurezza libanese, il Mossad, l'agenzia di spionaggio israeliana, ha piazzato esplosivi dentro 5.000 cercapersone importati da Hezbollah mesi prima delle detonazioni di ieri. Lo riferisce il Times of Israel citando Reuters.

'ISRAELE HA ATTIVATO ESPLOSIONI PER TIMORE DI ESSERE SCOPERTO'

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Israele ha deciso di far esplodere i cercapersone dei membri di Hezbollah in Libano e Siria per timore che la sua operazione segreta potesse essere scoperta dal gruppo. Lo scrive Axios citando tre funzionari statunitensi. "È stato un momento 'use it or lose it'", ha detto un funzionario statunitense descrivendo il ragionamento che Israele ha comunicato agli Stati Uniti in merito alla tempistica dell'attacco.

Un ex funzionario israeliano a conoscenza dell'operazione ha detto che i servizi segreti israeliani avevano pianificato di usare i cercapersone con trappole esplosive come colpo di apertura a sorpresa in una guerra totale per cercare di paralizzare Hezbollah.

Ma negli ultimi giorni, i leader israeliani hanno iniziato a preoccuparsi che Hezbollah potesse scoprire i cercapersone manomessi, scrive ancora Axios. Il premier Benyamin Netanyahu, i suoi ministri e i capi delle Idf e intelligence hanno deciso di usare il sistema ora piuttosto che correre il rischio che venisse scoperto da Hezbollah, ha detto un funzionario statunitense.

IRAN, 'DA ISRAELE UN CYBER ATTACCO TERRORISTICO DA PUNIRE'

(ANSA) - ISTANBUL, 18 SET - L'Iran ha condannato Israele dopo l'esplosione coordinata di cercapersone in dotazione a esponenti di Hezbollah in Libano e Siria che ha portato alla morte una ventina di persone e circa 4mila feriti, tra cui l'ambasciatore iraniano a Beirut, Mojtaba Amani.

Il rappresentante della Repubblica islamica all'Onu, Saeed Iravani, ha definito la detonazione coordinata dei cercapersone un "cyber attacco terroristico" durante una sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, aggiungendo che "il regime di Israele deve essere ritenuto responsabile di tale aggressione e di tale crimine efferato".

l portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani, ha duramente condannato l'esplosione coordinata dei cercapersone, affermando che "l'azione terrorista di Israele" merita un procedimento penale, un processo e una punizione a livello internazionale.

