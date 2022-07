QUANDO NON SAI COME DIFENDERTI, INCOLPA TIKTOK! – SECONDO L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AEROPORTO DI HEATHROW, JOHN HOLLAND-KAYE, LA COLPA DEL CAOS NELLO SCALO LONDINESE È DEGLI UTENTI DEL SOCIAL CINESE! SAREBBERO LORO A BLOCCARE L’HUB, CHIEDENDO SEDIE A ROTELLE PER OLTREPASSARE PIÙ VELOCEMENTE I CONTROLLI – OVVIAMENTE È SOLO UNA STRATEGIA DI DISTRAZIONE DAL VERO PROBLEMA: HEATHROW, COME MOLTI ALTRI SCALI DEL MONDO, È ARRIVATO TOTALMENTE IMPREPARATO ALL’ESTATE PIÙ TRAFFICATA DEGLI ULTIMI DIECI ANNI…

DAGONEWS

john holland kaye

Quando non sai che dire, incolpa TikTok! L’aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato della Gran Bretagna, è nel caos da giorni, e invece che ammettere le proprie responsabilità, ha deciso di inaugurare una crociata contro gli utenti del social cinese.

L'amministratore delegato di Heathrow, John Holland-Kaye, ha dichiarato che è aumentata in modo significativo la domanda per i viaggiatori che necessitano della sedia a rotelle. Secondo Holland-Kaye, i “Tiktokers” le userebbero per saltare le code ai controlli di sicurezza, utilizzare le corsie preferenziali e essere imbarcati prima.

il trucco della sedia a rotelle per passare in aeroporto da tiktok 7

Un utente, sostiene, avrebbe "finto di farsi male a una gamba per superare più velocemente i controlli di sicurezza" su un aereo di ritorno da Ibiza, mentre un altro ha postato sui social media una guida "passo dopo passo" che mostra come rendere convincente il trucchetto.

Sarà, intanto continuano le polemiche contro lo scalo londinese: in molti rimproverano all'aeroporto di Heathrow di non essersi preparato "adeguatamente" per il periodo estivo più trafficato della Gran Bretagna in un decennio.

Il responsabile finanziario di Ryanair, Neil Sorahan, 50 anni, ha accusato gli aeroporti e "vari governi" di essere colpevoli di "non aver preparato il personale in modo appropriato" nonostante "avessero gli orari con mesi di anticipo".

