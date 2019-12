11 dic 2019 19:10

QUANDO PORGERE L’ALTRA GUANCIA È MICIDIALE – BOTTE DA ORBI AL CAMPIONATO DI SCHIAFFI “MADE IN RUSSIA” DOVE IL CAMPIONE IN CARICA HA DOVUTO ABDICARE AL TRONO DOPO LA SBERLA PAZZESCA STAMPATAGLI IN FACCIA DALL’AVVERSARIO: LA PIZZA GLI HA FATTO PERDERE L’EQUILIBRIO E SONO DOVUTI INTERVENIRE ALCUNI UOMINI PER REGGERLO E NON FARLO STRAMAZZARE AL SUOLO… - VIDEO