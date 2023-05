QUANDO C’È DI MEZZO IL MOSSAD, C’È SEMPRE QUALCOSA DI OSCURO – IN UNA NOTA UFFICIALE, L’AGENZIA DI INTELLIGENCE ISRAELIANA CONFERMA DI AVER FATTO RIENTRARE LA SALMA DELL’AGENTE, MORTO NEL NAUFRAGIO SUL LAGO MAGGIORE: “ABBIAMO PERSO UN CARO AMICO, UN IMPIEGATO DEDICATO E PROFESSIONALE. A CAUSA DEL SUO SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE, NON È POSSIBILE APPROFONDIRE OLTRE”. COSA DEVONO NASCONDERE, SE L'UOMO ERA DAVVERO IN PENSIONE? E PERCHÉ AVEVANO TUTTA QUESTA FRETTA DI PORTARE VIA IL CADAVERE?

BARCA ROVESCIATA NEL LAGO MAGGIORE

RIENTRATA IN ISRAELE SALMA DELL'EX 007 MORTO SUL LAGO MAGGIORE

(ANSA) - La salma dell'agente del Mossad in pensione, vittima del naufragio di una barca turistica a Lisanza (Varese), sul lago Maggiore, è rientrata poco fa in Israele. "Il Mossad ha perso un caro amico, un impiegato dedicato e professionale che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dello Stato di Israele per decenni, anche dopo il suo pensionamento", ha detto una fonte israeliana all'ANSA, "l'istituzione piange la perdita e partecipa al dolore della famiglia, che continuerà ad accompagnare e ad abbracciare".

BARCA ROVESCIATA NEL LAGO MAGGIORE - LE OPERAZIONI DI RECUPERO

LA NOTA INTEGRALE DELL’UFFICIO DEL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO PER CONTO DEL MOSSAD:

Questa mattina è stata portata in Israele la bara del pensionato del Mossad rimasto ucciso nel disastro nautico avvenuto in seguito a condizioni meteorologiche burrascose sul Lago Maggiore, in Italia. A causa del suo servizio all'interno dell'organizzazione, non è possibile approfondire oltre. Il Mossad ha perso un caro amico, un dipendente dedicato e professionale che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dello Stato di Israele per decenni, anche dopo il suo pensionamento. L'istituzione è addolorata per la perdita e partecipa al dolore della famiglia, che continuerà ad accompagnare e abbracciare.

ARTICOLI CORRELATI

Claudio Carminati E Anya Bozhkova barca si ribalta sul lago maggiore 1 LE RICERCHE DEI DISPERSI DOPO IL RIBALTAMENTO DELLA BARCA SUL LAGO MAGGIORE ANYA BOZHKOVA COMPAGNA DI CLAUDIO CARMINATI LE RICERCHE DEI DISPERSI DOPO IL RIBALTAMENTO DELLA BARCA SUL LAGO MAGGIORE BARCA ROVESCIATA NEL LAGO MAGGIORE - LE OPERAZIONI DI RECUPERO