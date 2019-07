QUANDO SI DICE CHE LE MOGLIE S'ACCOLLANO – LA FINLANDIA HA OSPITATO LA VENTISETTESIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI “WIFE CARRYING”, LA CORSA A OSTACOLI NELLA QUALE I CONCORRENTI DEVONO PORTARE IN SPALLA LE LORO COMPAGNE SUPERANDO POZZE D'ACQUA E BARRIERE – PRIMA CLASSIFICATA È STATA UNA COPPIA LITUANA CHE HA TERMINATO IL PERCORSO DI 253,5 METRI IN 1 MINUTO E 6 SECONDI…(VIDEO)

Da "www.rainews.it"

Dal 1992 si svolge a Sonkajärvi, in Finlandia, il campionato mondiale di trasporto delle mogli. In pratica, si tratta di una corsa a ostacoli nella quale i concorrenti devono portare in spalla le loro "mogli" superando pozze d'acqua e barriere.

Il primo arrivato vince una quantità di birra equivalente al peso della moglie, oltre naturalmente al prestigioso titolo di campione del mondo in questa "specialità". Quest'anno sono stati incoronati Vytautas Kirkliauskas e sua moglie Neringa Kirkliauskiene, lituani, che hanno terminato il percorso di 253,5 metri in 1 minuto e 6,72 secondi battendo per solo un decimo di secondo il sei volte campione del mondo, il finlandese Taisto Miettinen e la sua nuova compagna Katja Kovanen.

Secondo le regole, la donna deve avere più di 17 anni e pesare almeno 49 chilogrammi. Nonostante il nome dell'evento, le coppie non devono essere sposate.

La gara è ispirata a una leggenda finlandese, "Ronkainen il Ladro". che narra di una banda di briganti che saccheggiava villaggi rapendo le donne. Si dice che la lunghezza del percorso a ostacoli sia la distanza necessaria per evitare di essere colpiti dagli inseguitori.

