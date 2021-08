QUANDO SI DICE INVESTIRE NEL MATTONE! - LA GUARDIA DI FINANZA DI AREZZO HA SEQUESTRATO PIÙ DI 150MILA EURO DI DENARO CONTANTE A UN IMPRENDITORE, CHE LI AVEVA NASCOSTI ALL’INTERNO DI UN MURO DI RECINZIONE. DA DOVE ARRIVANO? L’UOMO IN PASSATO AVEVA UN’ATTIVITÀ DI COMPRO ORO, E SI ERA GIÀ VISTO SEQUESTRARE 16 CHILI DI METALLI PREZIOSI DI CUI NON SAPEVA GIUSTIFICARE LA PROVENIENZA…

(ANSA) - AREZZO, 18 AGO - Sequestrato dalla Guardia di finanza ad Arezzo denaro contante per oltre 150.000 euro, sulla cui provenienza vengono eseguiti accertamenti, nascosto all'interno di un muro di recinzione della proprietà di un imprenditore, che era sottoposto a perquisizione domiciliare.

E' stato il procuratore Roberto Rossi a disporre la perquisizione. L'imprenditore in passato esercitava l'attività di 'compro oro' e a suo tempo si era visto sequestrare 16 chili di metalli preziosi, tra oro ed argento, sprovvisti della documentazione in grado di giustificarne il possesso, l'origine e la tracciabilità. I militari hanno "monitorato" a lungo l'imprenditore, seguendolo in maniera discreta e, in due distinte occasioni, lo hanno sorpreso immediatamente dopo aver effettuato acquisti "in nero".

Le indagini della GdF hanno ricostruito l'intera rete di approvvigionamento e di vendita dei metalli preziosi, confermando la tesi investigativa dell'esercizio abusivo dell'attività di 'compro oro', svolta dall'imprenditore. Circostanza questa che ha permesso di emettere un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, che ha riguardato proprio il denaro contante trovato nel corso delle attività di polizia giudiziaria.

