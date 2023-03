ZITTI, CHE FORSE SIAMO FUORI DALLA PANDEMIA – PER L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, “ORA POSSIAMO GUARDARE AL COVID-19 NELLO STESSO MODO IN CUI GUARDIAMO ALL'INFLUENZA STAGIONALE: UNA MINACCIA PER LA SALUTE, MA UN VIRUS CHE NON SCONVOLGE LA NOSTRA SOCIETÀ” – IN UN MESE I CONTAGI NEL MONDO SONO SCESI DEL 40%, MA IN EUROPA I CASI SONO IN RISALITA DEL 20%. LE VARIANTI GRYPHON E KRAKEN ORA SONO DOMINANTI IN…