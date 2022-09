16 set 2022 09:20

QUANDO SI DICE RISCHIARE LA VITA PER IL RE – CON UNO SCATTO DA CENTOMETRISTA UN ARZILLO VECCHIETTO HA RINCORSO L’AUTO DI RE CARLO A LONDRA E SI È BUTTATO IN MEZZO ALLA STRADA PER SCATTARGLI UNA FOTO DA VICINISSIMO - È UN MIRACOLO CHE LE GUARDIE PERSONALI E I CECCHINI DI SUA MAESTÀ NON ABBIANO PREMUTO IL GRILLETTO VISTA LA VICINANZA DELL'UOMO AL SOVRANO - VIDEO