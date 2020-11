QUANDO SI TRATTA DI DIFENDERE I CRIMINALI, PARIGI E' SEMPRE IN PRIMA LINEA - LA FRANCIA SI RIFIUTA DI ESTRADARE VINCENZO VECCHI, UNO DEI RESPONSABILI DELLE DEVASTAZIONI AL G8 DI GENOVA DEL 2001. L’EX BLACK BLOC È LATITANTE DAL 2012 E VIVE TRANQUILLO IN UN PAESINO DELLA BRETAGNA, MA È STATO CONDANNATO IN ITALIA A 11 ANNI E MEZZO DI CARCERE – COME PER CESARE BATTISTI, IN FRANCIA SI È CREATO UN MOVIMENTO A SUO SOSTEGNO…

Leonardo Martinelli per www.lastampa.it

vincenzo vecchi 9

Potrà continuare a vivere tranquillo a Rochefort-en-Terre, un paesino della Bretagna profonda, Vincenzo Vecchi, 47 anni. Eppure, già esponente dell’area anarco-autonoma e black bloc, è stato condannato definitivamente in Italia a undici anni e mezzo di carcere, ritenuto uno dei protagonisti delle devastazioni al G8 del 2001 a Genova.

vincenzo vecchi in tribunale

Oggi la Corte d’appello di Angers si è rifiutata di mettere in esecuzione il mandato d’arresto europeo, voluto dall’Italia, almeno per dieci anni di quella pena. Resta la possibiltà che Vecchi debba rientrare in patria per scontare l’anno e mezzo restante, ma la questione sarà affrontata in un’udienza successiva, non ancora convocata.

Si tratta comunque già di una vittoria per l’uomo, latitante dal 2012, che a Rochefort-en-Terre ha vissuto a lungo in incognita, lavorando come imbianchino. Si faceva chiamare Vincent Papale.

vincenzo vecchi al g8 di genova

Lì era stato arrestato l’8 agosto 2019 in virtù di quel mandato. Ma nel novembre successivo la Corte d’appello di Rennes l’aveva dichiarato irregolare e aveva fatto già scarcerare Vecchi. Nel dicembre 2019 la Corte di Cassazione francese aveva rigettato a sua volta la sentenza e rinviato l’affaire dinanzi alla Corte d’appello di Angers, che è arrivata ieri al suo verdetto.

francesi fan di vincenzo vecchi

Si è rifiutata di mettere in esecuzione il mandato per dieci anni della pena decisa in Italia, relativi ai reati di «devastazione e saccheggio» in occasione del G8 di Genova, perché quel tipo d’incriminazione non trova un equivalente nella giurisprudenza francese. Il procuratore, che invece, durante il dibattimento, aveva richiesto l’estradizione in Italia, potrebbe fare ricorso: ha tre giorni per deciderlo se farlo o meno.

vincenzo vecchi1

Rimangono in ballo un anno e mezzo della condanna italiana di Vecchi, in relazione ad altri reati, come il furto di una macchina fotografica, sempre in occasione dei disordini a Genova. Su questo una decisione sarà presa ancora dalla Corte d’appello di Angers, ma la data dell’udienza deve essere fissata.

g8 di genova

«Verranno convocati i rappresentanti dello Stato italiano - sottolinea alla Stampa Catherine Glon, uno degli avvocati della difesa di Vecchi -. Chiederemo che il nostro assistito sconti quella pena in Francia o, se dovrà farlo in Italia, il Paese dovrà impegnarsi a rinunciare agli altri dieci anni della sua condanna».

La Glon considera «notevole e approfondito» il lavoro della Corte d’appello e la sentenza «uno schiaffo per l’Italia.

vincenzo vecchi 5

Perché la Francia dice all’Italia: la decisione che hai preso non ha alcuna base legale da noi e, quindi, non possiamo accettare di mettere in esecuzione il mandato d’arresto che avete voluto». La difesa di Vecchi ha concentrato i suoi attacchi contro il fatto che lui sia stato condannato per «devastazione e saccheggio, due reati introdotti nel 1930 nel codice penale, all’epoca di Mussolini», sottolinea la Glon, tanto più che «non ci sono prove che abbia partecipato a quei saccheggi, si trovava solo in prossimità».

vincenzo vecchi 2

Intorno al caso Vecchi si è sviluppato in Francia un movimento di opinione contrario al rinvio dell’uomo nel suo Paese natale. Vi fanno parte tante persone che l’hanno conosciuto in Bretagna negli ultimi anni, soprattutto nel villaggio dove abita. Ma anche uno scrittore conosciuto a livello nazionale come Eric Vuillard. Tutto questo ricorda come la Francia visse la vicenda di Cesare Battisti, difendendolo contro tutto e tutti, fino alla sua fuga in Sudamerica.

g8 di genova 3 vincenzo vecchi 3 G8 GENOVA CARLO GIULIANI AL G8 GENOVA G8 GENOVA g8 di genova 2001 g8 di genova 2001 vincenzo vecchi