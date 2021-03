Alberto Dandolo per Dagospia

MILANO - LE NUOVE NOTTI DELLA TRASGRESSIONE

Milano non si ferma. Non si è mai fermata, in realtà. Soprattutto nella trasgressione, nel sesso, nella perversione. Non si sa fermare.

La città ha sempre vissuto in modo vorace. Viziosa e discreta. Omologata e ribelle. Durante il primo lockdown "l'economia notturna" meneghina non solo non ha subìto contraccolpi ma ha addirittura incrementato i suoi guadagni.

Chiedete ai tassisti notturni: "Abbiamo vissuto grazie a pusher, escort, trans e prostitute.

Senza di loro non avremmo portato a casa la pagnotta". In quei giorni, Milano non rinuncio' ai suoi orgasmi, alle sue fughe, neanche per paura del Covid.

MILANO - LE NUOVE NOTTI DELLA TRASGRESSIONE

Ma in questa fase tutto è cambiato: da Milano sono fuggiti i sex workers. Chi ha cambiato vita, chi è tornato in patria, altri sono "emigrati" in Svizzera. Se il "popolo della notte" scompare, non è sparita la richiesta di piacere.

Allora il mercato si reinventa, emergono nuove occasioni. Soluzioni prima impensabili sbocciano all'improvviso per saziare una domanda sempre più famelica.

Ad esempio, per i "duomosessuali" di bocca buona, s'è spalancata un'opzione appetitosa.

Alcuni tassisti, sessualmente fluidi, propongono il pacchetto "viaggia & assaggia": la corsa in taxi viene conclusa con una sonata in do minore del flauto traverso gentilmente offerto dal tassista. La tariffa? 50 euro.

MILANO - LE NUOVE NOTTI DELLA TRASGRESSIONE

Un gruppo ristretto di autisti di autobus ha deciso di sfruttare la tecnologia per arrotondare.

Con 30 euro, pagamento anticipato, i suddetti sono disposti a esibirsi in cam. Cosa propongono? Le loro grazie desnude con "manipolazioni" birichine. E poi ci sono i "camion del piacere": quando scende il buio, alcuni operatori ecologici disinibiti, per 40 euro, si lasciano "divorare" sui mezzi della raccolta rifiuti. Sarà forse questo il motivo per cui in tanti vanno a buttare la spazzatura nel cuore della notte? Ah, non saperlo…