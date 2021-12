QUANDO SI TRATTA DI LICENZIARE, TUTTO IL MONDO E' PAESE - IN AMERICA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNA SOCIETA' CHE CONCEDE MUTUI AGEVOLATI HA COMUNICATO IL LICENZIAMENTO A 900 LAVORATORI CON UN'UNICA VIDEOCHIAMATA SU ZOOM - "QUESTA E' LA SECONDA VOLTA NELLA MIA CARRIERA CHE LO FACCIO, E NON VORREI. L'ULTIMA VOLTA, HO PIANTO. QUESTA VOLTA SPERO DI ESSERE PIU' FORTE"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Vishal Garg

Il Ceo della società finanziaria Better.com, specializzata nell’erogare mutui online con «approvazioni rapide e a basso costo», ha licenziato 900 dei suoi dipendenti convocandoli tutti insieme per una videochiamata su Zoom, nonostante abbia ricevuto da poco un finanziamento per 750 milioni di dollari.

«Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio, e non vorrei», ha esordito Vishal Garg. «L’ultima volta, ho pianto. Questa volta spero di essere più forte. Stiamo licenziando circa il 15% dei dipendenti per una serie di motivi: il mercato, l’efficienza, le prestazioni e la produttività» ha detto ai lavoratori. Il 43enne ha spiegato che «il mercato è cambiato» e quindi erano necessari tagli per l’azienda, che vale 7 miliardi di dollari. Ha spiegato che l'efficienza del mercato, le prestazioni e la produttività erano responsabili dei licenziamenti, aggiungendo che era necessario che l'azienda«"si muovesse per sopravvivere».

Vishal Garg licenzia 900 lavoratori

Uno dei lavoratori licenziati ha filmato la chiamata su Zoom e l’ha condivisa online. Garg, invece ha scritto un post sulla rete professionale Blind: «Sapete ragazzi che almeno 250 delle persone l icenziate lavoravano in media 2 ore al giorno mentre registravano 8 ore o più nel sistema? Stavano rubando e derubando i nostri clienti. Istruitevi».

Garg ha detto a Fortune che quattro settimane fa l'azienda ha iniziato a rivedere i dati sulla produttività dei dipendenti, i tassi di chiamate perse, il numero di chiamate in entrata e in uscita, i dipendenti che si presentavano in ritardo alle riunioni con un cliente e altre metriche. «Quando abbiamo iniziato a rallentare il nostro ritmo di assunzione, abbiamo visto alcune statistiche allarmanti e alcuni dei nostri clienti non ricevevano il servizio che meritavano dai nostri compagni di squadra», ha detto.

Vishal Garg licenzia 900 lavoratori 2

Il personale ha affermato di essere rimasto sbalordito dalla mossa e ha criticato Garg perché, finiti i licenziamenti, ha effettuato un'altra chiamata "minacciosa" a livello aziendale, per avvisare gli altri che le loro prestazioni sarebbero state attentamente monitorate.