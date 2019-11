QUANDO TE LO DICO IO! – GIUCAS CASELLA SCATENATO A “UN GIORNO DA PECORA”: “DI MAIO NON SI PUÒ IPNOTIZZARE PERCHÉ È SOGGETTO DEBOLE. CI VORREI PROVARE CON BEPPE GRILLO PER CAPIRE SE DICE DAVVERO QUEL CHE PENSA. STIMO SALVINI E SONO PAZZO DI GIORGIA MELONI, HO VOTATO PER LEI” – “ IN PASSATO FORZA ITALIA MI CHIESE DI FARE IL SINDACO A TERMINI IMERESE, MA È UNA COSA CHE…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

GIUCAS CASELLA A UN GIORNO DA PECORA

Casella ospite a Un Giorno da Pecora: compio 70 anni ma mi sento un ragazzino, Di Maio non si può ipnotizzare perché soggetto debole. Ipnotizzerebbe Beppe Grillo “per capire se dice davvero quel che pensa”, è pazzo di Giorgia Meloni, assicura che il suo lavoro è assolutamente vero e rivela di esser stato contattato, in passato, anche da Forza Italia per fare il sindaco del suo paese. Alla vigilia dei suoi 70 anni, Giucas Casella si è raccontato a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Tra pochi giorni compirà gli anni. Quanti se ne sente? “Mi sento un bambino, un ragazzino. Me ne sento molto meno dei miei 70”. Che bilancio fa, oggi, della sua vita? “La cosa più bella della mia vita è mio figlio, lo adoro, mi commuovo solo a parlarne”. Lei è diventato famoso per far intrecciare le mani al pubblico, in tv .

C'e' chi dice che per riuscirci ci si accordava prima... “No, è tutto vero”. Il 'Cicap', però, ha più volte messo in dubbio la veridicità del suo lavoro. “Loro rosicano perché non trovano mai qualcosa che dimostri che ci sia un trucco”. Quindi conferma: era tutto vero.

“Si, certo io domino la mente degli altri, anche se lo faccio per fare spettacolo”. Lei che tipo di ipnosi pratica? “La mia è ipnosi da spettacolo, non c'entra niente con l'ipnosi medica, lo voglio ribadire ancora una volta”. Cosa è necessario in una persona perché lei la possa ipnotizzare? “Le persone ipnotizzabili sono quelle forti, ricettive, con una grande forza di volontà”.

Tra i politici chi ipnotizzerebbe, magari per fargli una domanda ed avere una risposta completamente sincera? “Mi piacerebbe tanto ipnotizzare Beppe Grillo. Per capire se dice davvero quello che pensa”. Le piace il M5S? “Ni”. Lei è sempre stato un uomo di centrodestra...“Si, e non mi vergogno a dirlo”. Le piace Salvini? “Si, molto, lo stimo”.

Da un certo punto di vista anche lui 'ipnotizza' le masse. “Certo, ha un grande carisma, è ipnotico. Si potrebbe facilmente ipnotizzare perché ha un carattere forte, i soggetti deboli non si possono ipnotizzare”. Il leghista ha più o meno 'forza' di Matteo Renzi? “Forse Renzi è anche più forte di Salvini da questo punto di vista”.

Di Maio le pare debole? “Si, un po' si, non si lascerebbe ipnotizzare”. Cosa ne pensa di Giorgia Meloni? “Sono pazzo della Meloni, ho votato per lei, che è un soggetto fortissimo”. Le hanno mai chiesto di candidarsi in politica? “Si, nel mio paese (Termini Imerese, ndr), Forza Italia mi chiese di fare il sindaco. Ma è una cosa che non mi interessa”.

