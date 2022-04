QUANDO TROPPO, QUANDO TROPPO POCO - IL CREMLINO RISPONDE A JOE BIDEN: “È INACCETTABILE CHE IL PRESIDENTE USA PARLI DI GENOCIDIO”. NEL FRATTEMPO, DALL’UCRAINA INVECE SI DICONO “DELUSI” DA EMMANUEL MACRON, CHE DA PAR SUO HA EVITATO ACCURATAMENTE DI USARE QUEL TERMINE: “LA SUA RILUTTANZA A RICONOSCERE IL GENOCIDIO DEGLI UCRAINI DOPO TUTTE LE DICHIARAZIONI ESPLICITE DELLA LEADERSHIP RUSSA È DELUDENTE. I FRATELLI NON UCCIDONO I BAMBINI” - IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ NON ANDRÀ A KIEV DOPO LO STOP ALLA VISITA DI STEINMEIER

KIEV, 'DELUSI DA MACRON, NON VUOLE PARLARE DI GENOCIDIO'

(ANSA) - Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina si è detto deluso dal fatto che il presidente francese Emmanuel Macron non abbia usato la parola "genocidio" per definire le atrocità degli occupanti russi .

Lo afferma il portavoce Oleg Nikolenko, citato da Unian. "La riluttanza del presidente francese a riconoscere il genocidio degli ucraini dopo tutte le dichiarazioni esplicite della leadership russa e le azioni criminali dell'esercito russo è deludente", ha detto.

Il portavoce ha anche spiegato perché la propaganda russa sul "popolo fraterno" sia inappropriata. "Ucraina e Russia sono storicamente vicine per ragioni oggettive, ma il mito di due popoli fraterni, Russia e Ucraina, si è cominciato a sgretolare nel 2014. Poi i 'fratelli' russi sarebbero venuti a proteggere la popolazione di lingua russa.

Ma in otto anni, hanno ucciso 14mila ucraini ", ha affermato. "I fratelli non uccidono i bambini, non sparano ai civili, non violentano le donne, non mutilano gli anziani e non distruggono le case di altri fratelli. Anche i nemici più feroci non ricorrono alle atrocità contro persone indifese", ha aggiunto.

CREMLINO, INACCETTABILE BIDEN ACCUSI PUTIN DI GENOCIDIO

(ANSA-AFP) - E' "inaccettabile" che il presidente Usa Joe Biden accusi Vladimir Putin di genocidio. Lo sostiene il Cremlino.

SCHOLZ PER ORA NON VA A KIEV,'IRRITANTE' STOP A STEINMEIER

(ANSA) - Il blocco di Kiev di una visita del presidente Steinmeier è stato "irritante", lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz in un'intervista a RBB. Scholz ha anche detto che per ora non andrà a Kiev.

