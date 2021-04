QUANDO VACCINO RIMA CON POMPINO – I FEDIFRAGHI SI SONO ROTTI LE BALLE DI ASPETTARE PER TROMBARE CON L’AMANTE E SE NE FOTTONO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEI VACCINI - L'80% DEL POPOLO DEGLI INFEDELI È PRONTO A FARSI INOCULARE CON IL PRIMO SIERO DISPONIBILE, ANCHE QUELLO CON LA VARECHINA...

Daniela Mastromattei per "Libero Quotidiano"

Una strana inquietudine serpeggia nella popolazione di mezzo mondo. Come potrebbe essere diversamente dopo la morte di alcune persone vaccinate poche ore prima. Infatti cresce del 20 per cento il numero di chi non è più tanto sicuro di volersi far iniettare il siero anti-covid e di chi preferirebbe valutare quale scegliere tra AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson e Pfizer.

Ma c' è chi questi problemi non se li pone. E pretende un vaccino, subito. È la tribù degli infedeli di quasi tutto il pianeta che dimostra coraggio e non disdegna neppure le profilassi sotto accusa. In realtà sono gli uomini maggiormente impazienti, dopo che le donne tendenzialmente più prudenti, ma anche più impaurite dal rischio di contagiarsi, hanno chiuso loro la porta della camera da letto.

Ed eccolo il sesso forte, disposto a tutto pur di tornare alla vita di prima, soprattutto ora che s' intravedono prospettive di aperture serali e di superamento del coprifuoco.

Certo, hanno passato le notti con mogli, compagne o fidanzate. Ma i fedifraghi, si sa, sono sempre alla ricerca di forti emozioni. E adesso in profonda crisi d' astinenza, aspettano in trepida attesa più che la telefonata dell' amante quella della Asl che comunichi il giorno in cui andare a vaccinarsi. Anche se in verità non è sempre l' uomo il cacciatore. Secondo uno studio della piattaforma Ashley Madison, che vanta 70 milioni di iscritti in 52 paesi, in Italia chi è alla ricerca di una storia extraconiugale è il più delle volte la donna (sono il 10 per cento in più rispetto agli uomini).

Mentre la piattaforma incontri-extraconiugali.com attraverso un sondaggio condotto la prima settimana di aprile 2021, su un campione di oltre duemila fedifraghi di entrambi i sessi, rivela che otto su dieci non vedono l' ora di rendersi immuni per tornare a gongolare in quel menagè che prevedeva bugie e segreti, finti viaggi di lavoro o pseudo cene con i colleghi per trascorrere ore di passione e trasgressione con l' amante.

VOGLIA DI NORMALITÀ «E dunque l' 80 per cento dei traditori è pronto a vaccinarsi contro il 65 per cento della media generale. «Sono dati che non sorprendono - spiega Alex Fantini autore della ricerca e fondatore della piattaforma - perché gli infedeli iscritti al sito sono prevalentemente persone con più di 35 anni, soprattutto laureate; molti medici e professionisti in grado di valutare vantaggi e rischi del vaccino».

Il desiderio della normalità è forte per riprendere a vivere relazioni clandestine», commenta Alex Fantini. «E soprattutto per i "fedifraghi più attivi" - quelli tra i 35 e i 45 anni - il vaccino rappresenta la speranza di riprendere a vivere e conoscere gente con cui intrecciare nuovi intrighi senza mettere a rischio la loro salute e quella delle persone vicine».

Intanto gli infedeli (il Lazio si rivela la regione italiana con più traditori, seguita da Lombardia e Toscana) più scalpitanti stanno pensando a come anticipare i tempi, magari ricorrendo al "turismo vaccinale": un viaggio in un paese straniero per ottenere prima il prezioso siero.

Gli operatori del settore hanno già fiutato il business e per gli italiani organizzano pacchetti vacanza in Russia dove poter ricevere lo Sputnik V. «Se si dichiarano cure mediche a cui sopporsi non vi sono impedimenti, né restrizioni all' ingresso nella Federazione Russa, e dal nostro sondaggio emerge che il 42% dei fedifraghi sarebbe disposto ad intraprendere il viaggio», informa Fantini.

VIAGGI ORGANIZZATI Ma il Paese governato da Putin non è l' unica destinazione ambita. Da qualche giorno è scoppiato il caso Serbia: nel Paese dell' ex Jugoslavia pare che, chiunque, possa recarsi per un giusto mix di tour tra le bellezze di Belgrado e turismo vaccinale.

È proprio vero, «avere un amante non è come giocare con la ceramica. No, all' inizio forse è facile, ma prima o poi succede qualcosa uno dei due si innamora... e il risultato è disastroso».

Così è per Diane Lane e Richard Gere nel film Unfaithful - L' amore infedele diretto da Adrian Lyne. E non solo. L' amante, ad esempio, non sempre è una rovina famiglia. A volte i matrimoni li salva. Armando Cecatiello, avvocato matrimonialista di Milano, racconta a Libero: «Durante la pandemia tante coppie ufficiali sono scoppiate e molte di loro proprio a causa della difficoltà degli incontri extraconiugali. Perché le unioni un po' in bilico avevano raggiunto una sorta di equilibrio e trovato una via di fuga nell' amante. Con il Covid e le restrizioni, le scappatelle sono diminuite e i rapporti in crisi sono saltati del tutto».

E sono aumentate le separazioni. Insomma lei e lui si sopportano e si tollerano perché i momenti spensierati e felici di intesa e armonia in qualche modo ci sono.

Con l' altra (o l' altro) però. Poi c' è pure chi come racconta l' avvocato «per l' impossibilità di uscire durante i lockdown si è fatto beccare chiuso in bagno mentre sussurrava parole dolci all' amante». Poi sì che ha fatto la doccia... gelata. Avendo meno occasioni per spostarsi e incontrarsi gli infedeli hanno cercato in qualche modo di tenere accesa la passione. E non sempre con successo.

