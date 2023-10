QUANT’È DOLCE IL CARCERE “DURO” IN ISRAELE – SCANDALO A TEL AVIV PERCHÉ UNA SOLDATESSA È STATA ACCUSATA DI AVER FATTO SESSO CON UN DETENUTO PALESTINESE, CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER TERRORISMO – SECONDO LE INDAGINI L'UOMO, UN MEMBRO DI AL-FATAH, AVREBBE AVUTO RAPPORTI “IMPROPRI” ANCHE CON ALTRE QUATTRO MILITARI – IL MINISTRO DELLA DIFESA, BEN GVIR, HA DECISO CHE LE AGENTI DONNE NON POTRANNO PIÙ PRESTARE SERVIZIO NELLE CARCERI MASCHILI...

Una soldatessa israeliana di guardia a un carcere militare nel Sud del Paese. E un prigioniero palestinese condannato all’ergastolo per terrorismo. È l’ultimo scandalo scoppiato in Israele che coinvolge il sistema carcerario.

[…] il caso ha portato il Ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir (leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit) e la comandante dell’Israel Prison Service (Ips) Kary Perry a dichiarare in un comunicato congiunto che le soldatesse cesseranno immediatamente di servire nelle strutture dove sono rinchiusi i prigionieri in carcere per reati di matrice nazionalista e terrorista. Una mossa già annunciata in passato, ma mai implementata per carenza di personale da assegnare all’incarico.

[…] l’uomo palestinese, un membro di Fatah, organizzazione che esprime anche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, possedeva un cellulare con cui rimaneva in contatto con le ragazze, con cui si sarebbero anche scambiati delle fotografie.

Una delle secondine avrebbe anche avuto un’interazione fisica consensuale in almeno un’occasione, secondo i primi risultati delle indagini, mentre l’avvocato della ragazza, che al momento si trova agli arresti domiciliari, sostiene che la sua assistita sia stata ricattata dal prigioniero.

Proprio la soldatessa in questione durante le indagini preliminari della polizia, a cui l’Ips ha riferito il caso, ha rivelato che altre quattro commilitone avrebbero intrattenuto rapporti proibiti col prigioniero, che la settimana scorsa è stato trasferito in un’altra prigione e dovrebbe essere interrogato nei prossimi giorni.

Lo scorso anno, la denuncia di alcune soldatesse di essere state assalite sessualmente da prigionieri condannati per terrorismo, con la connivenza dei comandanti, accusati di esporle al rischio di proposito per tenere tranquilli i prigionieri, aveva suscitato profonda indignazione e spinto le autorità israeliane a istituire una commissione per esaminare il sistema.

