19 apr 2022 17:07

QUANTE BALLE SULL'INCROCIATORE MOSKVA - PER IL CREMLINO NON C'È ALCUN MILITARE MORTO NELL'AFFONDAMENTO DELLA NAVE, MA SOLO "DISPERSI": UN TRUCCO PER NON PAGARE IL RISARCIMENTO ALLE FAMIGLIE - A BORDO C'ERANO ALMENO 500 PERSONE, UNA FONTE DEL COMANDO DELLA FLOTTA DEL MAR NERO DICE CHE IL NUMERO DEI CADUTI È DI 37 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO, MENTRE FERITI E USTIONATI SI AGGIRANO INTORNO A UN CENTINAIO - I GENITORI DEI MARINAI CHIEDONO SPIEGAZIONI SUI SOCIAL, PRIMA DI ESSERE PUNTUALMENTE OSCURATI...