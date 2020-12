QUANTE PISTOLE GIRANO A ROMA? - UNA ERA NELLE MANI DI DUE VENTENNI CHE HANNO PUNTATO L’ARMA ALLA TESTA DI UN 74ENNE PER RUBARGLI LA MICROCAR - I DUE SONO FUGGITI CON L'AUTO E L’ANZIANO E’ STATO COLTO DA MALORE…

Marco De Risi per “il Messaggero”

In due armati di pistola rapinano la microcar ad un pensionato costretto ad uscire dall' abitacolo mentre i rapinatori fuggono sul mezzo. Una rapina ai danni di un uomo di 74 anni che è stato colto da malore dopo l' azione dei due banditi che dalle testimonianze sono appena ventenni. La singolare rapina si è registrata verso le 20.30, vicino la pista ciclabile di via Giuseppe Berto, vicino via Grotta Perfetta, alla Montagnola. Si è trattato di un gesto di sopraffazione che è stato notato da qualche testimone.

«Quell'uomo era sulla sua macchinina e quei ragazzi erano a piedi. Non avrei mai pensato che succedesse una cosa del genere. Ad un certo punto uno dei due ha tirato fuori una pistola e l' ha puntata alla testa del pensionato», questa la testimonianza di un signore che ha assistito alle fasi del colpo. I due sono stati descritti sui 20 anni e parlavano romano. Si sono avvicinati alla microcar che stava ferma ed hanno agito contro l' uomo che era nell' abitacolo. Hanno preso una pistola e l' hanno puntata contro il settantenne che non ha potuto fare altro che alzare le mani.

Poi i due gli hanno intimato di scendere dall' autovettura. Il pensionato ha ubbidito ed è uscito lasciando le chiavi nel quadro d' accensione. I due sono saliti a bordo e sono fuggiti. È stato inutile cercare di raggiungerli da qualche residente, sono riusciti a sparire. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Sono arrivate alcune volanti che hanno dato assistenza alla vittima.

Gli agenti hanno chiesto le descrizioni dei due ventenni per poi diramarle via radio. Si tratterebbe di due ragazzi, uno biondo, l' altro castano di statura normale. Le auto della polizia hanno perlustrato la zona ma non hanno trovato nessuna microcar e neanche i fuggitivi.

«Ero sulla mia macchina - ha raccontato il pensionato alla polizia - quando ho visto quei due che si avvicinavano. Non ho pensato che sarebbe accaduto una cosa così grave. Invece quei ragazzi erano armati. Uno mi si è avvicinato e mi ha puntato la pistola alla testa, poi mi hanno detto di uscire dall' auto. Io non ho potuto fare altro che assecondarli». Sul posto è arrivato anche il personale del 118.

In un primo momento il pensionato era stato colto da malore per le fasi concitate della rapina. Il personale medico l' ha vistato sul posto trovandolo agitato ma in buone condizioni. Intanto, la Questura sta preparando un dispositivo per arrivare ad acciuffare i due armati di pistola. Gli agenti in borghese sono stati aumentati proprio per avere più probabilità d' individuare i due ventenni armati. Anche le auto civetta sono state convogliate nella zona della pista ciclabile per sfruttare l' effetto sorpresa e bloccare i due malviventi.