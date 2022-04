23 apr 2022 16:44

QUANTE SÒLE CON LA TERAPIA DEL FREDDO! PALESTRE, CENTRI BENESSERE ED ESTETICI NEL MIRINO DEI NAS PER LA CRIOTERAPIA: 16 DENUNCE - CONTROLLI IN 488 STRUTTURE IN ITALIA. GLI INVESTIGATORI HANNO ESEGUITO IL SEQUESTRO DI 13 CRIOCABINE POICHÉ UTILIZZATE IN STRUTTURE NON AUTORIZZATE O IMPIEGATE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI DA PERSONALE NON QUALIFICATO...