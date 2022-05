6 mag 2022 20:05

QUANTI DEI PERSONAGGI IN FOTO SIETE IN GRADO DI RICONOSCERE? - QUASI LA META' DEI GIOVANISSIMI BRITANNICI NON SA CHI SIA MARILYN MONROE E IL 79% NON CONOSCE IL GENIO DELLA MATEMATICA ALAN TURING, CHE INVENTO' LA MACCHINA PER DECIFRARE I CODICI ENIGMA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE - DIRETTAMENTE DAL SECOLO SCORSO, ECCO UNA GALLERIA DI ICONE CON CUI MISURARE LA VOSTRA IGNORANZA...