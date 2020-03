QUANTO E' BUONA RIHANNA – ALLA LISTA DI CELEBRITÀ CHE STANNO SGANCIANDO FIOR DI QUATTRINI PER LA LOTTA AL COVID-19, SI AGGIUNGE RIRI: HA DONATO CINQUE MILIONI DI DOLLARI CHE SERVIRANNO PER ACQUISTARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER MEDICI E INFERMIERI, SOSTENERE LE BANCHE ALIMENTARI NEI PAESI PIÙ POVERI – “PER LE PERSONE PIÙ VULNERABILI AL MONDO IL PEGGIO POTREBBE ANCORA VENIRE…” - VIDEO

Marisa Labanca per "d.repubblica.it"

rihanna

Alle importanti donazioni da parte di aziende, celebrità (come Ryan Reynolds e Blake Lively) o semplici cittadini, che si stanno mobilitando in tutto il mondo per contrastare la diffusione di Covid-19, si aggiungono i cinque milioni di dollari (circa 4.616 milioni di euro) di Rihanna. La popstar e imprenditrice barbadiana ha scelto la sua fondazione, la Clara Lionel Foundation, per indirizzare i fondi alle associazioni e agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

sanita' privata negli stati uniti 3

"All'inizio di quest'anno non avremmo mai potuto immaginare come Covid-19 avrebbe alterato così drammaticamente le nostre vite. Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia può colpire tutti. E per le persone più vulnerabili al mondo il peggio potrebbe ancora venire".

rihanna 2

Si legge sul sito della Clara Lionel Foundation, dove è specificato che i cinque milioni di dollari saranno divisi tra l'Organizzazione mondiale della sanità e associazioni tra cui Direct Relief, Feeding America, Partners in Health e l'International Rescue Committee. Soldi che serviranno per acquistare i dispositivi di protezione per medici e infermieri, finanziare laboratori diagnostici e terapie intensive degli ospedali, sostenere le banche alimentari che operano nei paesi più poveri del mondo come Haiti e Malawi.

Rihanna, da sempre vicina alle comunità più fragili delle sue Barbados, fondò la Clara Lionel Foundation nel 2012, dedicandola alla memoria dei nonni Clara e Lionel Braithwaite. E con questa organizzazione ha finanziato negli anni programmi di istruzione per bambini e ragazzi in Malawi, Barbados e Senegal, nonché fornito aiuti concreti dopo i disastri ambientali nei Caraibi.

coronavirus

Ma i cinque milioni donati attraverso la CLF non sono l'unica iniziativa di Rihanna. Solo pochi giorni fa la popstar aveva donato 700mila dollari alle Barbados per acquistare ventilatori polmonari.

