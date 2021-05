18 mag 2021 10:12

PER QUANTO ANCORA L'EUROPA POTRA' FOTTERSENE DEI MIGRANTI? - 5 MILA PERSONE HANNO SUPERATO IL CONFINE TRA MAROCCO E SPAGNA PER RAGGIUNGERE L'ENCLAVE SPAGNOLA DI CEUTA (ALMENO 85 DI ESSI SONO RIUSCITI A ENTRARE ILLEGALMENTE) - MADRID SCHIERA L'ESERCITO PER CONTENERE LE CENTINAIA DI PERSONE CHE ASPETTA SULL'ALTRO LATO DELLA FRONTIERA - IL PREMIER SPAGNOLO PEDRO SÁNCHEZ HA CANCELLATO UN VIAGGIO PREVISTO A PARIGI