QUANTO CI COSTA IL CAMPIONATO A PORTE CHIUSE? 6 PARTITE SENZA PUBBLICO, MENO INCASSI MA IL DANNO È PIÙ PER I TIFOSI -

IL MILAN HA GIÀ AVVIATO LA PROCEDURA DI RIMBORSO. LA JUVE NO PERÒ PERDE I RICAVI DI MUSEO, NEGOZI E BAR. E CROLLA IL TITOLO -L'ULTIMO JUVENTUS-INTER GIOCATO ALLO 'STADIUM' FECE REGISTRARE 41.495 SPETTATORI, PER UN INCASSO DI 3.163.509,00 EURO. DOMENICA SI GIOCHERA' IN UN'ATMOSFERA SPETTRALE...

Alessandro Catapano per la Gazzetta dello Sport

stadium vuoto

Borsa crollata, nord-est chiuso, chiusi pure gli stadi di Serie A. L'«effetto Coronavirus» si abbatte sui mercati mondiali, e l' Italia, ovviamente, è tra i Paesi più colpiti. Il lombardo-veneto, da solo, vale il 30% del Pil e il 40% delle esportazioni: il rischio è di mandare il Paese in recessione. Ieri piazza Affari ha bruciato 30 miliardi di euro.

Il calcio ha «dato» il suo contributo. Juventus Fc è risultato l' unico titolo del listino principale con una perdita a doppia cifra, l' 11,83%. Dopo la pubblicazione della semestrale con perdite per 50 milioni, il club bianconero ha scontato l' annuncio della chiusura del museo del club e la possibilità di disputare il big-match di domenica sera con l' Inter a porte chiuse. Possibilità che in serata con le decisioni del Consiglio dei ministri è diventata certezza.

stadium

La Juventus salverà l' incasso, perché al pari di altri dieci club di A (comprese Udinese, che sabato dovrebbe ospitare la Fiorentina, a meno di rinvii, e la Sampdoria, che lunedì affronterà il Verona) non prevede alcun tipo di rimborso, né agli abbonati né ai paganti, in caso di disputa della partita a porte chiuse. Una policy molto discussa, e finita nel mirino dell' Antitrust, che considera questa e altre clausole vessatorie. Stiamo parlando di una cifra cospicua: l' ultimo Juventus-Inter giocato allo Stadium fece registrare 41.495 spettatori, per un incasso di 3.163.509,00 euro. Quella che verrà a mancare è la fetta dei ricavi extra-botteghino: gli ingressi al museo, gli acquisti agli store, le consumazioni in bar e ristoranti.

juventus stadium

A quanto potrebbero ammontare? Un milione? Due? Per farci un' idea, nella stagione 2018-19 la Juventus ha ricavato dallo Stadium 74 milioni, dei quali circa 21 da attività al di fuori del match day.

La partita di San Siro è l' altra grande sfida della 26 a giornata - almeno per il potenziale incasso - «chiusa» dal decreto del governo. L' ultimo appuntamento casalingo dei rossoneri, il 17 febbraio scorso (un lunedì sera) contro il Torino, ha fatto registrare 46.114 spettatori, per un incasso di 1.092.411,02 euro. La prevendita per il lunch match col Genoa faceva prevedere almeno cinquantamila presenze. Ma già ieri sera il Milan ha comunicato con una nota di aver avviato la procedura di rimborso.

Al pari del club rossonero, il Parma dovrebbe rimborsare abbonati e possessori di un biglietto per la sfida con la Spal, mentre il Sassuolo (che giocherà a porte chiuse con il Brescia) per policy rimborsa solo gli abbonati.

La decisione di giocare a porte chiuse, auspicata da Figc e Lega di A pur di non ingolfare ulteriormente il campionato (la B deciderà oggi se rinviare o chiudere), inciderà inevitabilmente sulla media spettatori della Serie A, che viaggiava a ritmi record: 27.694, il dato registrato dopo il 24° turno, mai così tanti da vent' anni. Sempre meglio che non giocare: assicurano gli esperti.

san siro

«A condizione, però, che si tratti di poche partite, e la decisione non sia reiterata», precisano. Del resto, in passato è accaduto anche in Premier League, e non è crollato il mondo. Siamo di fronte ad una situazione di forza maggiore e finché si gioca, garantiscono gli analisti, non c' è alcuna ricaduta economica diretta.

Certo, disputare a porte chiuse l' appuntamento più atteso di tutta la stagione non è il massimo, ma proprio perché una sfida tanto importante, tra due squadre molto note all' estero, si giocherà senza pubblico, susciterà l' interesse di tutto il mondo, garantendo in qualche modo un ritorno di immagine. Nessun danno, dunque. E comunque sarebbe difficile quantificarlo. Piuttosto, nell' ambiente si percepisce preoccupazione del danno di immagine che può provocare il mancato rimborso degli spettatori, soprattutto se dovesse scatenare polemiche.

andrea agnelli sarri

A proposito, in campo c' è già la polemica sul calendario troppo ingolfato della Serie A. Era impossibile prevedere quello che sta accadendo in questi giorni in alcune regioni italiane, ma più di qualche presidente, a cominciare da Andrea Agnelli, in queste ore è tornato sulla scelta della Lega di A di ripristinare la lunga pausa natalizia, cassando dopo una sola stagione l' esperimento del Boxing day. E senza darne spiegazioni. Eppure, non aveva fornito alcuna controindicazione.