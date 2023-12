QUANTO CI COSTANO ‘STI FIGLI DI PUTIN! – I BENI DEGLI OLIGARCHI RUSSI IN ITALIA, CONGELATI DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, PESANO SEMPRE DI PIU SULLE TASCHE DELLO STATO – IL VALORE DEL TESORO ITALIANO DEGLI AMICI DI PUTIN, TRA VILLE, YACHT, SOCIETÀ E INVESTIMENTI DI OGNI GENERE, SUPERA I 2 MILIARDI E 20 MILIONI DI EURO, MA A BRUXELLES NON SI RIESCE A TROVARE UNA SOLUZIONE LEGALE PER LA VENDITA – NEL FRATTEMPO, LO STATO DEVE SGANCIARE PER LA MANUTENZIONE…

VILLE PORTO CERVO OLIGARCHI RUSSI

[…] In 650 giorni dall’invasione dell’Ucraina l’elenco dei beni congelati nel nostro Paese ha continuato ad allungarsi, spesso con più provvedimenti successivi contro gli stessi soggetti, e adesso comprende proprietà per un valore di due miliardi e venti milioni di euro, senza contare il fatturato generato da diverse imprese.

Di sicuro, gli uomini d’oro dell’imperialismo russo sono stati privati delle residenze dove si godevano vacanze extralusso negli angoli più prestigiosi della Sardegna, della Versilia o del lago di Como. Allo stesso tempo la particolare natura giuridica di questi provvedimenti obbliga lo Stato a farsi carico della manutenzione, con esborsi rilevanti: come ha rivelato Repubblica, soltanto per lo yacht di 140 metri Scheherazade, destinato ai viaggi del nuovo Zar, il Demanio ha già speso quattro milioni di euro.

GLI YACHT DEGLI OLIGARCHI RUSSI

Non è l’unico caso. A Trieste c’è lo Sy A del magnate dei fertilizzanti Andrej Melnichenko: è la barca a vela più grande del mondo, ben 143 metri di design ultramoderno plasmato da Philippe Stark. […] tenerla ferma è costato ai contribuenti già quindici milioni, inclusi mesi di stipendio per l’equipaggio rimasto a bordo.

[…] la prospettiva di riuscire a confiscare questi patrimoni appare remota e il tentativo europeo di definire un percorso legislativo non ha fatto passi avanti: a Bruxelles non si riesce a trovare una soluzione legale per mettere in vendita i beni, neppure quelli intestati personalmente ai boiardi di Mosca. Così i congelamenti rischiano di diventare un’arma a doppio taglio, con un peso crescente per la gestione delle società […]

IL LUSSO NELLE MANI DEL DEMANIO

vladimir putin

In questo momento lo Stato è l’armatore della flotta di yacht più sfavillante del pianeta. Ci sono anche Lena da 65 milioni di Gennady Timchenko a Sanremo e Lady M da 50 milioni di Alexey Mordashov a Imperia […] Più modesto il D2 ormeggiato a Olbia di Petr Olegovich Aven, uno degli azionisti di Alpha Bank con un patrimonio di 50 miliardi. La sua famiglia possiede pure villa Maureen a Porto Rafael, di cui però è stato congelato solo un terzo. […]

Quanto agli immobili, nelle mani del Demanio c’è una cornucopia colma di meraviglie: […] Prendiamo Viatcheslav Moshe Kantor, che si definisce “imprenditore e filantropo”: a Porto Cervo aveva comprato l’ex Villa Pucci, l’ex Villa Fabbri, l’ex Villa Primavera (in passato della madre di Silvio Berlusconi) e Villa Dolce Drago (acquistata da Paolo Berlusconi). Per il catasto valgono 56 milioni, sul mercato le quotazioni sarebbero assai più alte. Sul promontorio di Portisco c’è il villaggio modello realizzato da Alexey Mordashov: […] Un complesso turistico da 105 milioni.

vladimir putin alisher usmanov

A Punta Capaccia ci sono quattro residenze […] controllate dalle sei società congelate al commendatore Alisher Usmanov: […] Sono registrate per 66 milioni, una stima che appare al ribasso. Non solo. Mordashov aveva intestato a suo nome la Sa Piantes […]. E, come se non bastasse, altri immobili ad Arzachena per 50 milioni fanno capo alle sigle estere della sorella Ismailova Gulbakhor.

dmitry mazepin

Infine Dmitry Mazepin e il figlio hanno perso la Rock Ram di Ramazzino, una volta dell’ingegner Carlo De Benedetti, valutata 105 milioni di euro. Più note le vicende di Eduard Khudaynatov, il magnate dell’energia che risulta armatore dell’ammiraglia putiniana Scheherazade. Gli hanno congelato due immobili straordinari: villa Altachiara a Portofino, […] e villa Serena, sede di una clinica ai Parioli. Sulla carta valgono 57 milioni. Invece Grigory Berezkin ha un castello sulla Punta Staffalo di Sirmione, la perla del Garda: […] 16 milioni.

LA SUPPLENZA DI STATO

il super yacht sy a di melnichenko a trieste 5

Oleg Deripaska, il monopolista dell’alluminio, è stato colpito dalle sanzioni in due ondate perché la sua holding Russian Machines rifornisce le truppe di Mosca impegnate nella guerra. Prima è stata bloccata Villa Valkirie di Porto Cervo: […] Poi anche il capitale sociale – valutato più di 15 milioni – della Euroallumina di Portoscuso che produce materiali base per confezionare l’alluminio. Un sequestro che preoccupa sindacati e amministratori del Sulcis, timorosi di vedere svanire l’ambizioso piano di rilancio[…]

oleg deripaska

LLo Stato adesso ha il 90 per cento della Superjet International Spa, creata a Venezia per realizzare i più moderni velivoli da trasporto passeggeri russi, con tanto di cinque jet nei piazzali. Si tratta di una joint venture tra Leonardo e Sukhoi nata all’epoca dell’idillio tra Putin e Berlusconi, poi rilevata dall’atelier dei cacciabombardieri russi: quote e aeroplani sono stimati 150 milioni.

[…]. A Ozzano Emilia invece è stata bloccata una fabbrica da cinque milioni che confeziona capsule radioattive per le terapie mediche. C’è poi il caso della Eurochem Agro Spa di Cesano Maderno: un colosso dei fertilizzanti con un volume d’affari di 127 milioni l’anno controllato dalla moglie di Andrey Melnichenko, imprenditore leader in questo settore.

LA CORTE MEDIATICA DELLO ZAR

yacht lena di timchenko

La regina dei media di Mosca, Svetlana Balanova, dominus di 28 tra tv, radio e giornali viene considerata la bandiera della propaganda putiniana. […] ha perso una villa sul litorale di Formia da mezzo milione. Invece Igor Kesaev è il presidente del Mercury Group, protagonista nella distribuzione del tabacco in Russia, e azionista della fabbrica d’armi Degtyarev: a Milano controllava una società di produzione televisiva che realizzava il programma World Fashion International trasmesso via satellite.

Gennadij Timchenko

Una delle sanzioni più controverse riguarda Oleg Mikhaylovich Gazmanov, il cantante patriottico che, secondo la contestazione, “[…]Ha sostenuto la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina attraverso le sue dichiarazioni ed esibizioni musicali”. A lui hanno bloccato un romantico appartamento a Lerici da circa 350 mila euro. Infine il pezzo più particolare, congelato al finanziere miliardario Alexey Kuzmichev. Un’installazione dell’artista contemporaneo Ruby Stirling che si intitola Drop circulatory system e vale 320 mila euro. Nei giorni dell’attacco a Kiev era esposto a Roma e lì è rimasto: […]

